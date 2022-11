Při hraní her si vybíjejte frustraci jinak. Nejvýkonnější smartphone současnosti totiž snadno přeložíte vejpůl

Vybíjet si frustraci na smartphone při hraní mobilních her se nemusí zrovna dvakrát vyplatit. Nejvýkonnější herní mobil současnosti, Asus ROG Phone 6 Pro, se dostal do spárů Zacka Nelsona, který s ním provedl obvyklou sadu testů. A jaký byl výsledek? Z posledního dílčího testu nebudou mít radost uživatelé, kteří si vztek vybíjí na svém vlastním smartphonu. V konečném důsledku by totiž o telefon mohli nenávratně přijít...

Testování i tentokrát začíná klasickým škrábáním displeje, které se opakuje i na bočních hranách a zadní straně. Displej včetně selfie kamerky kryje Gorilla Glass Victus, který poškrábou hroty s tvrdostí šest, přičemž „sedmička“ v displeji udělá hlubší díry. A stačí půl minuty pálení zapalovačem, z čehož se černo-zeleno-oranžová oblast OLED displeje už nevzpamatuje. Čtečka otisků však velmi dobře fungovala i tehdy, když byl displej nad ní výrazně poškrábán.



Ne, to není skládací véčko od Asusu, ale herní ROG Phone 6 Pro, který lze vcelku snadno přelomit vejpůl. Telefon dopadl stejně jako předchůdce

Boky telefonu jsou vyrobeny z kovu, což dosvědčí škrábání nožem. Poměrně překvapivě lze z telefonu snadno vyjmout boční kovová tlačítka. Záda jsou včetně fotomodulu krytá sklem. Jenže, strukturálně je telefon takřka totožný z loňským Asus ROG Phone 5 Ultimate. Asus konstrukci telefonu nijak nevyztužil, a tak telefon, jako jeden z mála, zcela propadl ohýbacím testem. Stačil trochu větší tlak, a herní telefon se přeložil v půli, jako byste véčko od Samsungu nechali polorozevřené v režimu Flex Mode...

Při přeložení telefon praskl boční kovový rám, displej vyskočil z těla telefonu a skleněná záda se rozpraskala na milion kousíčků. Zadní displej stále fungoval, přední byl však nenávratně zničen. I přesto, že krycí sklo Victus přežilo bez úhony. Telefon má i tentokrát velkou slabinu, a to rám na pomezí dvou baterií, v místě, kde se nachází boční tlačítko a postranní USB-C konektor. Pokud vám při hraní nevyjde vše podle představ, rozhodně si svou frustraci rozhodně nevybíjejte na telefonu samotném. Ve finále byste totiž mohli zaplakat nad výdělkem...

Asus ROG Phone 6 Pro u JerryRigEverything: