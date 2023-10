Při přidání Google účtu do telefonu bude passkey primární metodou přihlášení. Můžete však zůstat u hesel

Google na svém blogu potvrdil to, co se už delší dobu očekávalo. U osobních účtů se totiž passkey, jakožto náhrada běžně používaných hesel, stane defaultní metodou zabezpečení. Z ní se však budete moci volitelně odhlásit a zůstat věrní stávajícím heslům. Je však vidět, že Google chce budoucnost bez hesel co nejvýrazněji „protlačit“, a v těchto dnech startuje s osobními účty.

Pokud si od této chvíle přidáte do Androidu nový účet Googlu, ať již první nebo další účet, v rámci procesu přihlášení na vás vyskočí nová obrazovka. Na té bude Google nabízet zjednodušení přihlášení, a to pomocí otisku prstu, skenu obličeje nebo zámku displeje, čímž si ověří, že se opravdu jedná o vás. Tato obrazovka vám nabídne vytvoření, resp. používání passkey kdekoliv to bude možné, a to místo vašeho stávajícího hesla.



Při přidávání Google účtu k Androidu se nově objeví tato obrazovka. Pokud stisknete tlačítko Pokračovat, vytvoříte si tzv. passkey. Pokud chcete zůstat u hesel, budete muset stisknout levé tlačítko

Obrazovka bude vybízet ke kliknutí na výrazné modré tlačítko Pokračovat, od použití passkey se můžete odhlásit kliknutí na tlačítko Teď ne. Pokud zvolíte první zmiňovanou možnost, u vašeho účtu se v nastavení aktivuje funkce „Přeskakovat hesla, kdykoliv je to možné“. Passkey už mohou na různých platformách používat např. uživatelé aplikace YouTube a Google Map, nově se k nim v nedávné době přidaly aplikace Uber a eBay. A brzy začne tuto metodu přihlašování zavede i WhatsApp.

