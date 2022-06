Příběh kryptoměn stále není dopsán. Saga je blockchainový telefon od pokračovatelů Essentialu

Je tomu už pár let, co přišla malá éra blockchainových telefonů, se kterými se nám zejména společnost HTC se svou řadou Exodus snažila vysvětlit, k čemu je dobré mít telefon s decentralizovanými aplikacemi a provozovaným plným uzlem Bitcoinu. Bublina rychle splaskla a podobné pokusy vymizely, až dosud.



OSOM tak dlouho plánoval svůj vlastní zabezpečený smartphone až se jeho prvním počinem stal smartphone Saga, který vznikl ve spolupráci se Solanou

Nyní po skončení kryptoměnové mánie tu máme, tak trošku s křížkem po funuse, další pokus. Tentokrát je však počin ještě zajímavější, jelikož se zde spojily rovnou dvě známé společnosti, o kterých se toho v minulosti napsalo poměrně hodně. Jednou je Solana Mobile, odnož společnosti, která stojí za populární kryptoměnou Solana (SOL). Dnes je jednou z největších konkurencí pro Ethereum a stabilně se drží v první desítce největších kryptoměn světa.

Nástupce Essentialu jako „blockchain phone”

Druhou společností je pak OSOM, která získala pozornost díky svým zakladatelům, kteří ji založili po skončení Essentialu. Původně OSOM chtěl navázat na Essential uvedením jeho nepublikovaných projektů, ale z toho nakonec sešlo, a firma se zaměřila na úplně nové produkty. Ani na ty však ale dosud nedošlo, protože byl chystaný telefon již několikrát odložen.

Kýžený smartphone je však konečně na světě, a překvapivě vznikl ve spolupráci se Solanou. Jeho název zní Solana Saga, který prý znamená to, že: „Příběh kryptoměn ještě zdaleka nebyl dospán, a my jsme zatím jen na počátku této ságy“. K tomu má telefon pomocí tím, je zapojený do blockchainu Solany a lze na něm snadno spravovat digitální aktiva, jako jsou například NFT. Tvůrci o telefonu velkolepě mluví jako o novém standardu pro web3.

Zde dává spojení se společností OSOM smysl, jelikož ta měla od začátku ambice vyvinout zabezpečený telefon. Pro kryptoměny je určen bezpečnostní element v podobě šifrovaného čipu pro uložení citlivých dat, což můžou být například privátní klíče kryptoměnových peněženek. V rámci tzv. Solana Mobile Stack zde budou také nástroje pro tvorbu a spouštění decentralizovaných aplikací, a chystá se i vlastní platební ekosystém Solana Pay využívající QR kódy i NFC telefonu.

Co se telefonu musí nechat, je špičková výbava. Nabízí 6,67“ OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a pohánět jej bude procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný o 12 GB RAM a 512GB vnitřní úložiště. Nepříjemně překvapí jen, na dnešní poměry dost malá, 4 100 mAh baterie. Chybět nebude ani duální fotoaparát s rozlišením 50+12 Mpx. Telefon má běžet na speciálně upraveném Androidu s nadstavbou od OSOM.

Zájemci už si mohou telefon předobjednat dnes, a to složením zálohy 100 USDC (stablecoin navázaný 1:1 na americký dolar). Finální cena smartphonu pak vyjde v přepočtu na hodně sebevědomých tisíc dolarů (23 tisíc korun). Dostupný bude v USA, Evropě a několika dalších regionech už začátkem roku 2023.

Co je to Solana? Solana je otevřená blockchainová platforma pro zasílání peněz, provozování chytrých kontraktů, decentralizovaných aplikací a samozřejmě i pro tvorbu NFT tokenů. Její nativní kryptoměnou je SOL, která se obchoduje na většině burz a dnes patří mezi desítku největších kryptoměn na světě. Jedná se o jednoho z největších konkurentů sítě Ethereum a už od svého počátku funguje na principu Proof of Stake. U něj se nevyužívá procesu těžby, ale ověřování bloků zajišťují zvolené uzly držící určité množství kryptoměny. Na stejný proces chce brzy přejít i Ethereum.

