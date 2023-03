Přichází vylepšená sluchátka Nothing Ear (2). V hlavní roli individuální nastavení, transparentní design zůstává

Nothing představil svůj čtvrtý produkt, celkově třetí model zcela bezdrátových sluchátek Nothing Ear (2). V jeho portfoliu se jedná aktuálně o nejvyšší model takzvaných TWS (true wireless) sluchátek. Novinka navazuje na první generaci Ear (1), s níž sdílí stejný transparentní design dobíjecí krabičky i samotných špuntů. Sluchátka se budou prodávat i na českém trhu za 3700 Kč.



Nothing Ear (2) pokračují ve zdařilém designu nastoleném loňským předchůdcem

Už první generace sluchátek, kterých Nothing prodal 600 tisíc kusů, hrála velmi dobře, firma má tedy na co navazovat. Po stránce provedení a designu zde máme prakticky identická sluchátka ve špuntovém provedení s krátkou průhlednou nožkou, uložená naležato do kvádrovité krabičky s průhledným víčkem. Zde se sluchátka přes drobné magnetické piny dobíjí. Pouzdro samotné lze dobíjet USB-C kabelem nebo bezdrátově. Sluchátka mají stupeň krytí IP54, pouzdro o něco vyšší IP55.



Minimalistický design nebrání základní voděodolnosti IP54

Sluchátka jsou vybavena 11,6 mm dynamickým měničem a vlastní membránou, který má zajistit silné basy i čisté výšky. Celkovou kvalitu zvuku má pomocí plynulejšího proudění vzduchu ve sluchátku zlepšit nový dvoukomorový design. Nechybí duální připojení ke dvěma zařízením, senzor nošení, vylepšená technologie Clear Voice se třemi mikrofony na každém sluchátku pro potlačení hluků pro protistranu při telefonování a také aktivní potlačení hluku (ANC) až o 40 dB pro nositele sluchátek.

Jak funguje duální připojení u Ear (2): Sluchátka Nothing Ear (2) nabízí funkci Dual Connection. Ta umožní připojit se ke dvěma zařízením současně a plynule přepínat mezi přehráváním hudby nebo přijímáním hovorů. Například pokud posloucháte hudbu na notebooku a do toho zvoní hovor na telefonu, sluchátka automaticky upozorní na příchozí hovor. Následně lze přijmout hovor poklepáním na sluchátko. Po skončení hovoru sluchátka automaticky obnoví přehrávání hudby z notebooku.

Nothing hodně sází na individuální nastavení, proto i ANC „naskenuje“ tvar zvukovodu majitele a přizpůsobí mu profil potlačení hluku. Podobně to funguje i u ekvalizéru. Uživatel si může vytvořit svůj osobní zvukový profil dokončením testu sluchu prostřednictvím obslužné aplikace Nothing X ve smartphonu. Ear (2) pak upraví nastavení ekvalizéru v reálném čase.



Zvuková personalizace patří k hlavním inovacím letošního modelu sluchátek Nothing Ear (2)

Sluchátka Ear (2) se pyšní certifikací Hi-Res Audio a podporou kodeku LHDC 5.0, který přenáší frekvence až 24 bitů/192 kHz rychlostí až 1 Mbps. Firma už prý také vyjednává s hudební službou Spotify, aby v tomto kodeku ve své aplikaci streamovala hudbu.

Při vypnutém ANC vydrží sluchátka hrát (při opětovném dobití v pouzdře) celkem až 36 hodin. Vložení do pouzdra na pouhých 10 minut doplní energii sluchátek až na 8 hodin, což je zároveň maximální doba hraní na jeden zátah. Vítanou funkcí, která nám chyběla u sesterského modelu Ear (Stick), je bezdrátové dobíjení krabičky (max. výkon 2,5 W).



Sluchátka v pouzdře lze dobíjet i bezdrátově, stačí položit na záda smartphonu s podporou reverzního Qi dobíjení

Ovládání sluchátek probíhá pomocí stisku průhledné nožky a lze takto zapínat/pauzovat písničku, přijmout/ukončit hovor, přepínat ANC a transparentní režim, přeskakovat písničky zpátky i vpřed a také regulovat hlasitost. Veškeré další ovládání probíhá přes smartphonovou aplikaci Nothing X, kterou zdarma stáhnete v Google Play nebo Apple App Store.