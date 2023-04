Příjemná kapesní skládačka Oppo Find N2. Vyzkoušeli jsme kompakt ve formě malé knížky

Čínští výrobci si v posledních letech osvojili docela nemilou praxi uvádění některých smartphonů výhradně pro domácí trh. Na druhou stranu nelze se jim divit – zatímco na zámořských trzích tvrdě bojují o pozice s Applem a zejména Samsungem, na domácím trhu pro ně Samsung nepředstavuje prakticky žádnou konkurenci a Apple má svoji ustálenou skupinu zákazníků, která se příliš nemění. Uspět na čínském trhu je tak pro značky jako Oppo, Vivo, Huawei, ale i Honor a Xiaomi o něco snazší než v konkurenci na západních trzích.



Oppo Find N2 je nejkompaktnější skládačka knížkovitého typu

Proto je také nabídka na čínském trhu pestřejší. Objevují se zde modely, které v Evropě nenajdeme, přitom o některé z nich by u nás mohl být značný zájem. Jedním z takových zařízení je jistě Oppo Find N2. Skládačka knížkovitého typu, která mezi jinými podobně laděnými modely vyniká výrazně kompaktnějšími rozměry. A tím se od ostatních poměrně zásadně liší.

Zatímco knížkovité skládačky bývají obvykle hodně protáhlé na výšku, Oppo Find N2 je jako malá knížka nebo poznámkový sešitek zhruba ve formátu A6. Velikost zařízení v zavřeném stavu charakterizuje úhlopříčka vnějšího displeje 5,5 palce. Takhle malé telefony už se dnes prakticky nevyrábějí ani v klasické konstrukci s neohebným displejem. Díky své malé velikosti má Find N2 také příjemnou hmotnost okolo 230 gramů.

Drží napůl rozevřený a rýha je minimální

Po otevření zařízení pak dostanete menší sedmipalcový „tabletek“ s praktickým poměrem stran blížícím se 3 : 2. Na zařízení se nám líbí jeho kloub, který při otevírání neklade žádný odpor, ale přitom s jistotou drží v prakticky libovolném úhlu rozevření, do nějž jej postavíte. Oppo tomuto použití říká Flex Form mód, využít se dá například pro stabilizaci při fotografování nebo natáčení videa.



Oppo Find N2 v otevřeném a zavřeném stavu. Tyto rozměry jsou pro skládací telefony unikátní

Další věcí, které jsme si všimli, je méně nápadná rýha skladu vnitřního displeje. Ne že by nebyla vidět vůbec, ale určitě není nějak zásadně rušivá. Otázkou samozřejmě je, co udělá telefon po několikaletém používání, kdy většinu času bude v zavřeném stavu, ale výchozí pozice je určitě dobrá – lepší než u Foldů od Samsungu, které mají kloub řešený jinak a rýha v profilu písmene „U“ je znatelnější.

Nejoblíbenější skládací telefony v Česku:

Další oblíbené skládací telefony

Po stránce hardwaru asi není moc co řešit, Oppo použilo loňský a stále výkonově excelující Snapdragon 8+ Gen 1. Kapacitu baterie 4520 mAh lze vzhledem k rozměrům a objemu zařízení (tloušťka v zavřeném stavu je necelých 15 mm) považovat za maximum možného, a co opravdu chválíme, že se našel prostor i pro implementaci bezdrátového nabíjení (max. 15 W).

Véčko ano, knížku ne

Příliš kompromisů se neodehrálo ani u hlavního trojitého fotoaparátu. Málokdy vidíme, aby skládačka, už z principu omezená vejpůl rozděleným prostorem, měla tak univerzálně pojatý foťák. Součástí sestavy je primární 50Mpx foťák se snímačem Sony IMX890 (f1.8, OIS), ultraširokoúhlý fotoaparát Sony IMX581 s rozlišením 48 Mpx (F2.2, použití i pro makro) a 32Mpx fotoaparát s teleobjektivem s dvojnásobným přiblížením (Sony IMX709, F2.2).



V rozevřeném stavu je zařízení jako malý sedmipalcový tablet

A nakonec je vidět, že se přemýšlelo i při návrhu uživatelského prostředí. Telefon používá známou nadstavbu ColorOS 13, která vychází z Androidu 13, ale v úpravě pro skládací zařízení. To znamená že lze využít efektivněji větší plochu vnitřního displej, například rychlým gestem přejetím dvěma prsty po středu vnitřní obrazovky aktivuje rozdělené zobrazení. Je možné pořídit snímek obrazovky jedné nebo obou spuštěných aplikací.

I po poměrně krátkém seznámení se skládacím smartphonem Oppo Find N2 můžeme říct, že si získal naše sympatie, a to zřejmě i větší než sourozenecké véčko Find N2 Flip. Přitom paradoxně je to pouze véčkový mobil, který Oppo do Evropy „pustilo“, knížečku si nechává na poličce doma v Číně. Je to určitě velká škoda, minimálně vzhledem ke svým unikátním rozměrům by si své příznivce jistě našlo.