Telefon přiložený k terminálu zaplatí, ověří věk, přidá slevu a pošle účtenku. Tak má NFC fungovat v budoucnosti

Uskupení NFC Forum, které stojí za technologií NFC, představila první plány pro technologii NFC Multi-Purpose tap. Od tohoto konceptu si slibuje revoluci v bezkontaktní „zkušenosti“ uživatelů, protože hodlá zkombinovat více akcí do jednoho „tapnutí“, resp. transakce.



Technologie NFC Multi-Purpose tap chce jít za hranice běžného placení smartphonem. V rámci jednoho tapnutí se v budoucnu vykoná hned několik akcí. Funkce zatím existuje v rámci kreativního konceptu, který se bude rozpracovávat a standardizovat

Jako příklad si můžeme uvést platbu u obchodníka. Jedním přiložením telefonu k terminálu by současně došlo k uplatnění slevy, odeslání elektronické účtenky a přidání bodů do věrnostního programu za proběhnutý nákup. Nebylo by tak potřeba přikládat fyzickou nebo samostatně načítat virtuální kartičku a účtenku byste měli okamžitě v e-mailové schránce. Druhou možností využití by mohlo být automatické ověření věku držitele telefonu při platbě za alkohol. Pokud by ověření věku „neprošlo“, platba jako taková by se neuskutečnila...

Koncept čeká standardizace

Dalším příkladem může být platba při nabíjení elektrických vozidel. Nebylo by potřeba načíst samostatně „tankovací“ kartu a poté zaplatit platební kartou. Nová podoba NFC by to zvládla obojí najednou. V případě městské hromadné dopravy, by přiložení telefonu umožňovalo zaplatit, vydat a zkontrolovat lístek, který by se sám zakoupil podle věku uživatele. Samotná technologie by ze smartphonů udělala zařízení, které by fungovaly v módu čtení/zápis a také v režimu emulace karty. A tomu by se mohli přizpůsobit i vývojáři mobilních aplikací.

Funkce NFC Multi-Purpose tap je aktuálně v podobě konceptu, ovšem členové uskupení věří, že implementace představ nebude nijak složitá. Zejména proto, že jsou uživatelé smartphonů v dnešní době navyklí na bezkontaktní placení prostřednictvím NFC. A pokud by zde byl univerzální standard, výrobci Androidů ani Apple by nemuseli svá řešení samostatně upravovat a optimalizovat. Do budoucna si dokážeme představit i to, že by se nová funkce dostala přímo do mobilních peněženek Google Wallet a Apple Wallet, a využila informace v nich již uložené.

Standardizace a nasazení nové technologie může ještě pár let trvat, přesto už teď probíhají různá jednání zástupců firem. Mezi členy NFC Forum patří mobilní giganti Apple, Google, Sony, Qualcomm, Huawei, Infineon, NXP a ST Microelectronics.

Zdroj: NFC Forum