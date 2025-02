Připlácet za větší úložiště už se jim moc nechce. Majitelům iPhonů čím dál častěji stačí základní paměť

Úložiště je při výběru telefonu důležitým faktorem. Musíte se totiž důkladně zamyslet nad tím, kolik úložného místa v telefonu budete potřebovat. iPhony nikdy nepodporovaly rozšíření úložiště paměťovými kartami, ovšem v minulém roce se ukázala nižší ochota uživatelů připlácet za větší interní úložiště.



Zájemci o iPhony 16 už nemají tak velký zájem o koupi větších paměťových variant, jako tomu bylo u iPhonů 15

Meziročně zájemci o telefony řady iPhone 16 volí větší úložiště méně často než u iPhonů 15. U základních verzí je rozdíl šestiprocentní, u Pro variant pak čtyřprocentní. Na jednu stranu to naznačuje, že uživatelům základní úložiště stačí. Konkrétně si z toho můžeme odvodit, že základní kapacita paměti (256 GB u verze Pro Max, jinak 128 GB) roste přímo úměrně k tomu, co požadují sami uživatelé. Na stranu druhou jsou však uživatelé iPhonů zvyklí využívat úložiště mimo telefon, ať už jsou to domácí cloudová úložiště, nebo iCloud. Troufáme si tvrdit, že je to pro ně běžnější, než pro uživatele Androidů.

U starších iPhonů chceme větší paměť

V ostrém kontrastu jsou pak dva až tři roky staré iPhony, u nichž je patrný nárůst zájmu o verze s většími úložišti. Starší verze iPhonů často stojí méně než v době uvedení do prodeje, a tak u nich investice do většího úložiště není až tak velkým příplatkem jako u aktuální řady. A pokud zájemci uvažují o tom, že starší iPhony budou používat déle (třeba až na hranici softwarové podpory), je volba větší paměti logickým řešením.

A proč u aktuální řady iPhone 16 vítězí základní paměťové varianty? Zde může být přímá souvislost s pořizovací cenou. Pro spoustu uživatelů je hlavním kritériem výběru právě cena, a ta nejnižší je pro ně současně i nejatraktivnější. Pro tyto uživatele je důležitý iPhone jako takový, nikoliv několikatisícový příplatek za větší paměť, který jim v době pořízení telefonu přijde jako zbytečný.

Jak velkou máte paměť v telefonu? Stačí vám, nebo byste raději vrátili čas a pořídili si model s větším úložištěm (je-li k dispozici)? Podělte se o svůj názor v diskusi pod článkem.

Via: Androidauthority