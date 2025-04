Příplatek úplně na všem. O kolik by byl iPhone 16 dražší, kdyby se místo Číny vyráběl v USA

Americký prezident Donald Trump se nechce vzdát svého snu, že se USA znovu stanou výrobní velmocí. Jenže papír snese všechno. Zaměřili jsme se na iPhone 16 a zjišťovali, co by pro Apple znamenalo přesunout výrobu přes celý svět. Ve finále vyčíslíme nutné investice do konečné ceny iPhonu 16 a něco nám říká, že to nebude příjemný pohled.



Když by se základní iPhone 16 vyráběl v USA, stál by podle našich a zahraničních odhadů minimálně 35 tisíc korun. A to se ještě možná držíme hodně při zemi

Moderní iPhone, vezměme si jako příklad třeba iPhone 16, je vyroben ze zhruba 2 700 komponent, které dodává 187 firem z 28 zemí světa. Většina dodavatelů pochází z Číny, Jižní Koreje nebo Japonska, tedy ze zemí, které jsou blízké k místu finální montáže iPhonu.

Kovové rámy se vyřezávají z bloků hliníku na CNC strojích, které obsluhují zkušení zaměstnanci. Pracovníky s patřičnými znalostmi a v potřebném počtu dnes najdete snad jen v Číně. Komponenty iPhonů, od magnetů a displejů až po baterie, zase využívají vzácné kovy. A většina dodávek pochází právě z Číny.

Kdyby Apple skutečně musel přesunout výrobu do USA, musel by se vzdát svých smluvních závazků k Foxconnu v Číně a v Indii, které by ale zřejmě někdo musel po Applu převzít. Nebo by Apple musel poskytnout finanční pobídku k výstavbě továren v USA. To by však Applu způsobilo značné finanční náklady a postavení továrny by trvalo řadu let. A to se vůbec nebavíme o přesunu výrobních linek z Číny do USA nebo o zaškolení zaměstnanců.

Otázka nákladů na pracovní sílu

Klíčové jsou i mzdové náklady. Při výrobě iPhonů 16 v čínské továrně Foxconnu pobírají zaměstnanci hodinovou mzdu v přepočtu 78 Kč. Při podpisu smlouvy dostávají jednorázový bonus v hodnotě 22 500 Kč. V USA, konkrétně v Kalifornii, je naproti tomu minimální hodinová mzda 360 Kč. A otázka je nasnadě, budou Američané chtít šroubovat iPhony za minimální mzdu?

Podle odhadů vychází složení a otestování jednoho iPhonu v Číně na 880 Kč, zatímco v USA by vyšlo na 4 400 Kč. A pak tu máme ještě nejisté celní tarify, kterými hrozil americký prezident ve výši 25 – 30 %, respektive 145 procent pro Čínu. To představuje významnou proměnnou; pro naše výpočty předpokládejme, že by tato cla měla v průběhu času průměrnou úroveň 25 %. Polovodiče jsou z aktuálních cel prozatím vyloučeny (budou mít speciální tarify, ale třeba displeje nebo baterie nikoliv. Ale když americký prezident ráno vstane špatnou nohou, může cla v krátkém čase třeba i skokově navýšit.

Kolik by stál iPhone 16 „Made in USA“

Dejme tomu, že by Apple vyřešil všechny problémy. Za pár let by v USA byly k dispozici výrobní továrny Foxconnu a Apple by je využíval pro výrobu iPhonů. Z Číny by firma převezla výrobní linky, zaškolila americké zaměstnance a zcela by přenastavila dodavatelský řetězec.

Je ale nutné zmínit, že stávající dodavatelské řetězce existují už řadu let a v požadované kvalitě a kvantitě zřejmě žádný z dodavatelů v USA nemůže ze dne na den konkurovat Číně. Kdyby tyto problémy jako mávnutím kouzelného proutku zmizely, na kolik by vlastně americký iPhone vyšel?

V Česku stojí na základní iPhone 16 na webu Applu 23 990 Kč. Komponenty na jeho výrobu (tzv. „Bill of materials“) vychází na 9 100 Kč. Ze zbylých 15 tisíc má marži, jak Apple, tak prodejci. Apple další části peněz financuje výrobu iPhonů, vývoj, marketing a další náklady.

Když k tomu připočteme cla při očekávaném navýšení materiálů a nákladnější výrobu, dostáváme se na částku 30 tisíc korun. Jenže v tom není započítána ani koruna za přesun výroby do USA a nutné investice v řádech stovek miliard korun. Ty Apple samozřejmě nebude hradit ze své kapsy, ale určitě by je promítl do cen iPhonů. Kvalifikovaným odhadem se tedy díváme na základní iPhone s českou cenovkou okolo 35 tisíc korun a to jsme možná ještě velmi optimističtí. Pokud by američtí zaměstnanci nechtěli skládat iPhony a minimální mzdu, klidně si k tomu připočtěte i několik tisíc navrch.

U nejvyššího modelu iPhone 16 Pro Max by cena mohla podle analytiků vystřelit až na astronomických 90 tisíc korun. Analytici též uvádějí, že případný přesun výroby iPhonu do USA by Apple stál za tři roky celkem 657 miliard korun a za to by se mu podařilo do USA přenést jen 10 % celého dodavatelského řetězce.

Myšlenka iPhonu „Made in USA“ je tak, nejen v našich očích, zcela nereálná.