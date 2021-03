Připravovaný Snapdragon 775G se v Antutu téměř dotáhne na Snapdragon 865

Qualcomm připravuje nástupce čipsetu Snapdragon 765G který se usadil v segmentu cenově dostupných „flagshipů“. Budoucí Snapdragon 775 by měl být ještě zajímavější, protože v benchmacích se čipset dotahuje na „osmičkový“ Snapdragon 865, synonymum špičkového výkonu u smartphonů, které se na trh dostaly v první polovině loňského roku.

Největší změnou čipsetu je přechod na 5nm výrobní proces. U Snapdragonu 775G budou požita jádra Kryo 6xx, jenže jejich přesné označením ani uspořádání zatím neznáme. Čipset podporuje rychlé paměti LPDDR5 o taktu 3 200 MHz, resp. starší LPDDR4X na frekvenci 2 400 MHz. Podporovány jsou také rychlá úložiště typu UFS 3.1. Obrazový procesor zvládne zpracovat data až ze tří 28MPx foťáků najednou, maximální rozlišení natáčených videí bude 4K s 60 fps.

Snapdragon 775G bude nástupcem Snapdragonu 765G:

Konektivita čipsetu zahrnuje podporu LTE Cat.18, duální 5G, WI-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Z již dříve uniklých informací je patrné, že nový čipset si oproti předchůdci v benchmarcích značně polepší. První výsledky Snapdragonu 865 v Antutu před dvěma lety atakovaly hranici 570 tisíc bodů, u Snapdragonu 775G se očekává výsledek okolo 530 tisíc bodů. Připomeňme, že skóre Snapdragonu 765G se často pohybuje maximálně okolo 350 tisíc bodů. Z pohledu Antutu se tedy můžeme těšit na výrazné zvýšení výkonu u cenově dostupných topmodelů, resp. u ořezaných variant těch nejvýkonnějších smartphonů.

Oficiální premiéra Snapddragonu 775G se očekává koncem března, do prvních smartphonů by to čipset mohl stihnout již v půlce letošního roku.

Zdroj XDA