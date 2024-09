Příslušenství za 1 Kč či sluchátka a koloběžky pro děti. Nabídky zařízení u operátorů v září

Vodafone

Pro zpříjemnění začátku školního roku připravil Vodafone několik výhodných novinek nejen pro studenty a mladé, kteří k vybraným tarifům nově dostávají několikatisícové slevy na mobily a chytré hodinky. Operátor ale nyní navíc všem nabízí své služby k vyzkoušení bez závazků za akční ceny. Příkladem mohou být tři zkušební měsíce s neomezeným mobilním tarifem #jetovtobě Premium 5G za 299 korun měsíčně a k tomu Vodafone TV+ zdarma. Nebo například půl roku s pevným internetem za 299 Kč měsíčně, opět i s Vodafone TV+ na tři měsíce zdarma.

V souvislosti s nedávno představenou kampaní pro mladé s názvem Ochoč si svůj algoritmus mohou zákazníci k tarifům #jetovtobě Super+ nebo #jetovtobě Premium 5G využít jednu z následujících slev:

6 000 Kč na Samsung Galaxy S24 – ve variantě 128 GB vychází po slevě na 16 301 Kč a v případě varianty s 256 GB na 17 801 Kč.

– ve variantě 128 GB vychází po slevě na 16 301 Kč a v případě varianty s 256 GB na 17 801 Kč. 4 000 Kč na Samsung Galaxy A55 5G – v případě varianty 128 GB bude po slevě s cenou 7 977 Kč a ve variantě 256 GB stojí po slevě 9 401 Kč.

– v případě varianty 128 GB bude po slevě s cenou 7 977 Kč a ve variantě 256 GB stojí po slevě 9 401 Kč. 5 000 Kč na všechny hodinky s podporou eSIM od značky Apple, Samsung a Xiaomi. A k nim rovnou službu OneNumber na tři měsíce zdarma, se ní může být každý online i bez mobilu. Například Apple Watch SE po slevě vyjdou na pouhých 3 501 Kč.

I v zářijové nabídce zůstává možnost pořídit si k nákupu vybraná zařízení za korunu. Až do konce října nebo do vyprodání zásob tak mohou zákazníci například k telefonu Motorola Moto G85 5G, Motorola Edge 50 Pro nebo Motorola Edge 40 Neo získat bezdrátová sluchátka Moto Buds Starlight Blue v hodnotě 1 499 Kč za 1 Kč. Z dalších slev lze vypíchnout Xiaomi 14 za 19 977 Kč, což je asi o 2 500 Kč méně než před měsícem. O 4 000 Kč zlevnily také 12" iPady Pro z roku 2022.

Pro nejmenší zákazníky a zákaznice nabízí Vodafone od půlky srpna dětská sluchátka značky OTL Technologies TWS v provedení Hello Kitty nebo Harry Potter za 877 Kč a reproduktor Robot Robert v ceně 2 077 Kč. Od září k nim nově přibydou i sluchátka OTL Technologies Hello Kitty Kids Wireless / Pokémon Pikachu Kids Wireless za 877 Kč a fototiskárna Canon Compact Printer CP1500 v ceně 2 877 Kč. V neposlední řadě nejmladší generace jistě ocení elektrickou koloběžku nejen na cesty do školy Ninebot KickScooter E2 Plus EII za 8 277 Kč.

Po celé září nebo do vyprodání zásob ještě operátor nabízí zařízení za korunu i k nákupům vybraných telefonů Xiaomi. K telefonu Xiaomi Redmi Note 13 5G nebo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G tak mohou zákazníci za korunu získat bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Black v původní hodnotě 999 Kč. K Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G jsou v nabídce za korunu bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Pro Black v hodnotě 1 799 Kč. A k telefonu Xiaomi 14 nabízí Vodafone za korunu chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro LTE Black s cenou 7 001 Kč.

V platnosti zůstává i akce na doplňky, v rámci které do konce září nebo do vyprodání zásob Vodafone nabízí: