Příští iPhony dostanou 48Mpx fotoaparát, rozloučí se s výřezem a verzí mini

iPhone 14 nabídne v roce 2022 čtyři modely: dva s obrazovkou s úhlopříčkou 6,7" a další dva s úhlopříčkou 6,1". Z nabídky má zcela zmizet 5,4palcová verze mini, která se nesetkala s očekávaným zájmem zákazníků, což potvrdily i nedávno publikované statistiky Counterpoint Research. Přesto prý bude ještě letos představen iPhone 13 mini.

Informace vycházejí z poznámek pro investory od uznávaného analytika Ming-Chi Kuoa, do kterých mohli nahlédnout redaktoři serveru MacRumors. Podobně, jako ve stávající modelové řadě iPhone 12, mají být dva telefony vyšší a dva nižší třídy.

Rok 2022 přinese 48Mpx foťák

Proti letošním modelům tedy zůstanou stejné velikosti obrazovek, zásadní změna se má odehrát v oblasti fotoaparátů. U nejvyšších verzí Pro a Pro Max má být k dispozici hlavní foťák se snímačem Sony s rozlišením 48 Mpx, jehož úkolem bude posunout focení „na úplně novou úroveň“.

Lze předpokládat, že tyto fotoaparáty budou využívat technologii Quad Bayer, která (zjednodušeně řečeno) skládá čtyři body snímače do jednoho bodu fotografie. Výsledné snímky tak budou mít rozlišení 12 Mpx, měly by však věrněji zachytávat barvy a drobné detaily. iPhony 14 by kromě toho měly být schopné natáčet videa v rozlišení 8K.

Další očekávanou novinkou telefonů Apple v roce 2022 má být umístění předního fotoaparátu pod panel obrazovky. S tímto konceptem koketuje Xiaomi u chystaného modelu Mi Mix 4 a v praxi jsme ho mohli vyzkoušet na telefonu ZTE Axon 20 5G, kde nejen nás toto řešení rozhodně nepřesvědčilo o svých kvalitách.

Rok 2023 ve znamení čisté obrazovky

Další evoluční krůčky můžeme očekávat v roce 2023, kdy by iPhony 15 Pro měly dostat periskopický teleobjektiv s až desetinásobným přiblížením. Aktuální iPhone 12 má 2× optický zoom, iPhone 12 Pro 4× a 12 Pro Max 5×.

Vítanou novinkou má být integrace technologie Face ID TrueDepth pod obrazovku, což by znamenalo odstranění nevzhledného výřezu. Celou čelní plochu by tak mohl pokrývat ničím nerušený displej.

Přinejmenším jeden ‌iPhone‌ by údajně v roce 2023 mohl obsahovat Touch ID (čtečku otisků prstů) v obrazovce. To by byl poměrně překvapivý krok zpět, neboť Apple použil toto řešení naposledy v roce 2017 u iPhonu 8 a „nízkorozpočtového“ iPhonu SE 2020. Evidentní motivací je pro Apple aktuální pandemie a bezpečnostní kompromisy, které dělá kvůli nošení roušek.