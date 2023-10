Příští rok textovky, později hlas i data. Satelitní síť Starlink zpřístupní připojení běžným LTE telefonům

Satelitní síť Starlink, která spadá pod SpaceX, jemuž šéfuje Elon Musk, připravuje službu Direct to Cell Service, která už od příštího roku umožní smartphonům nejprve nouzovou textovou satelitní konektivitu. Od roku 2025 se přidají hlasové služby a mobilní data. Zatím sice neznáme dostupnou šířku pásma, podle SpaceX však mají být data dostatečně rychlá pro běžné prohlížení webových stránek.

Jistě, satelitní konektivita není ničím novým. Jako první s ní přišel Apple, ovšem na globální start služby, která by mohla konkurovat nouzové satelitní komunikaci iPhonů zatím stále čekáme. Může to být však právě tato služba, která má oproti konkurenčním řešením jednu podstatnou výhodu. Telefony pro její podporu nepotřebují žádný speciální hardware, satelity se totiž tváří jako běžně BTS, jen s tím rozdílem, že jsou 550 km nad našimi hlavami. Jakýkoliv telefon, který podporuje LTE sítě a má nad sebou „čisté nebe“, se bude moci připojit i k satelitu. Nejprve při odesílání a přijmu textovky, posléze třeba při komunikaci přes různé messengery.



Schémata satelině-mobilní sítě Starlinku. K satelitům se připojí nijak neupravené LTE telefony, zprávy, posléze hovory a data, budou předávána přes pozemní stanici Starlinku

Bez spolupráce s operátory to ale samozřejmě nepůjde. Starlink má podepsány dohody o strategické spolupráci s mobilními operátory v Austrálii, Kanadě, Japonsku, USA, Švýcarsku a také na Novém Zélandě. Primární využití této satelitní sítě bude dokrytí oblastí, jejichž pokrytí fyzickými BTS nedává žádný ekonomický smysl. O samotné povolení satelitního internetu pro smartphonu si Starlink zažádal zhruba před rokem, a firma toto formou pokryje pevninu, jezera a pobřežní vody. Nebude se tedy týkat satelitního internetu na moři, pro nějž je určena samostatná satelitní služba.

Nejdříve Falcon, poté Starship

Zprovoznění satelitní sítě v začátcích obstará raketa Falcon 9, a posléze Starship. V prvním případě se na oběžnou dráhu dostanou zmenšené varianty satelitů (tzv. V2 Mini), o to proto, že klasická verze satelitu V2 se do Falconu jednoduše nevejde. Největší rozmach satelitní sítě se tedy očekává až tehdy, jakmile začne pravidelně létat Starship. Její prototyp letos v dubnu úspěšně odstartoval v rámci prvního orbitálního testu. Raketa však musela být záhy zničena, protože skončila v kotrmelcích.



Satelity V2 Mini, položené jeden na druhém

Co se samotné satelitní služby s podporou Direct to Cell týká, jejího pozvolného startu se dočkáme příští rok. Zatím však nejsou známy ceny ani podmínky používání služby. To ale s jejím blížícím se startem určitě změní.