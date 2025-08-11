Příští týden jde do prodeje skládací Honor Magic V5. Bude výrazně levnější než přímý konkurent od Samsungu

Čínská značka Honor začne v příštím týdnu v tuzemských obchodech prodávat svůj vlajkový skládací smartphone Honor Magic V5. Telefon se v prodeji objeví 18. srpna 2025 poté, co jej firma představí oficiálně na českém trhu. Veškeré parametry i podoba telefonu už jsou v tuto chvíli jasné, poslední neznámou – cenu – zodpověděly e-shopy Alza a Datart, které dnes začaly s předprodejem.
Honor Magic V5 se na českém trhu bude prodávat pouze ve dvou barevných variantách – zlaté Dawn Gold a černé Black. Zájemci o rekordně tenkou bílou variantu Ivory White, která jako jediná v pase měří 8,8 mm, by se museli vydat do zahraničí, stejně tak se k nám nedostane ani čtvrtá existující hnědo-červená (Reddish Brown). Na druhou stranu ani dvě „české“ barvy se za tloušťku v zavřeném stavu nemusí stydět – dosahuje pouze 9 mm.
To je jen o jednu desetinu milimetru víc než u Samsungu Galaxy Z Fold7, s nímž se Honor tak vehementně srovnává. Z pohledu ceny budou tentokrát Číňané výrazně vstřícnější. Magic V5 se bude prodávat v paměťové variantě 16 + 512 GB za 49 990 Kč. Během prvních týdnů (do konce srpna) pak bude možné se slevovým kódem na Alze srazit cenu dokonce na 42 490 Kč, což je výrazně méně než cena za skládací Samsung. Ten se v podobné paměťové konfiguraci s menší RAM (12 + 512 GB) prodává za 51 790 Kč. U něj lze cenu snížit výkupem starého zařízení o 2500 Kč.
Technické specifikace a výbava:
|
|Honor Magic V5
|Rozměry
|Výška: 156,8 mm
Šířka: 74,3 mm (složeno) / 145,9 mm (rozloženo)
Tloušťka: 9,0 mm (složeno) / 4,2 mm (rozloženo)
|Hmotnost
|Přibližně 222 g (včetně baterie)
|Displej
|Vnitřní: 7,95" skládací OLED (2352×2172)
Vnější: 6,43" OLED (2376×1060)
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Paměť
|16GB RAM + 512GB úložiště
|Operační systém
|MagicOS 9.0.1 (Android 15)
|Zadní fotoaparáty
|50MP hlavní (f/1.6, OIS)
50MP ultraširoký (f/2.0)
64MP teleobjektiv (f/2.5, OIS, 3× zoom)
|Přední fotoaparáty
|20MP (f/2.2) – na obou obrazovkách
|Baterie
|5820 mAh
|Nabíjení
|66W drátové / 50W bezdrátové
|Odolnost
|IP58 & IP59
|Konektivita
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Cena
|49 990 Kč
Zdroje a další informace: Datart, Alza, Honor