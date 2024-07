Privátní filtry začínají být znovu v oblibě. Jsou první překážkou mezi telefonem a potenciálním zlodějem

Generace Z, tedy lidé narození od poloviny 90. let 20. století zhruba do roku 2010, začínají stále častěji využívat tzv. privátní filtry pro displeje smartphonů. Jedná se o fólie na displej, které zajišťují bezpečnost informací, které jsou na telefonu zobrazené. Displej vidí jen ten, kdo se na něj dívá napřímo, popř. jen pod velmi malým úhlem. Pro ostatní, např. pro ty, kteří sedí vedle vás, je váš displej jen obyčejnou černou plochou.



Generace Z si oblíbila tzv. privátní filtry na displeje smartphonů, kterou mohou třeba zabránit vypozorování vašeho hesla či PIN kódu pro jeho odemknutí. Nemají však jen samé výhody...

Tyto filtry poskytují, nejen soukromí, ale také první úroveň ochrany proti zlodějům. Ti se totiž stále častěji snaží nejprve vysledovat zámek displeje přes vaše rameno (např. znak nebo často šestimístný PIN nebo heslo), aby mohli telefon po případném odcizení odemknout a např. jej vyvázat z různých sledovacích služeb nebo získat přístup k zabezpečeným aplikacím v telefonu. Server Wall Street Journal dokonce vyzpovídal zloděje, který má na svědomí několik stovek ukradených iPhonů, a podle jeho vyjádření je pro něj zjištění hesla to nejdůležitější.

Privátní filtry nemají jen výhody...

Privátní filtry mohou být zajímavé i pro ty, kteří se při odpovídání na textovky necítí v obležení spousty lidí (např. v MHD, na koncertě, v restauraci, apod.) komfortně. Samozřejmě to však není pro každého, protože tyto filtry mají i své nedostatky. V závislosti na výrobci však někdy může dojít ke zhoršení grafické kvality nebo ke snížení jeho jasu. Abyste na displeji něco viděli, bude muset mít jas často na maximum, a to se podepíše i pod výdrž baterie. A pokud jste zvyklí na vibrující telefon na stole koukat ze své kancelářské židle, s filtrem byste na displeji neviděli vůbec nic, a tak byste telefon museli vzít do ruky.

Na trhu existuje řada značek, které privátní filtry vyrábí, pokud však chcete u smartphonů využívat biometriku (čtečku otisků v displeji nebo Face ID), je nutné vybírat ty, které mají výřezy pro potřebné snímače. Pod privátními filtry totiž biometrie často nefunguje. Mimo smartphonů jsou k dispozici i pro tablety, počítačové monitory nebo notebooky.

Privátní filtr u smartphonu:

Používáte nebo jste v minulosti používali privátní filtry na displeji smartphonu? Jak jste s nimi byli spokojení? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Via Phonearena, Wall Street Journal