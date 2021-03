Přivítejte Snapdragon 780G. Lite verze 888čky se dočkala špičkové 5G konektivity

Sedmičková řada čipsetů Snapdragon se dočkala dalšího zástupce. Snapdragon 780G můžeme brát v nepřeberné řadě čipsetů, ve kterých se snad už nevyzná ani sám Qualcomm, jako ořezanou verzi špičkového Snapdragonu 888. Jedná se o „prémiový“ čipset střední třídy vyrobený 5nm technologií od Samsungu, který je přímou konkurencí k dříve oznámenému 5nm Exynosu 1080. Jeho výsadou bude modem, který čipset podědil po nejvýkonnějších Snapdragonech.

Čipset se skládá z jader Kryto 670, která jsou odvozena od Cortex-A78, oproti jádrům Cortex-A76 ze Snapdragonu 768G tak můžeme očekávat až o 40 % vyšší výkon. A to i přesto, že jsou jádra taktována „pouze“ na 2,4 GHz. Grafický čip Adreno 642 by měl mít výkon někde na úrovni Snapdragonů 855 a 865, z čehož by mohly telefony střední třídy dost profitovat. Grafický čip si poradí až se 144Hz displeji využívajícími rozlišení až Full HD+.

Čipset oproti starším Snapdragonům a konkurenčním čipsetům oplývá nový model vysokým výkonem umělé inteligence. Hexagon 770 AI Engine má výkon až 12 TOPS, což je dvojnásobek oproti Snapdragonu 768G. Zajímavý je použitý modem, kterým je Snapdragon X53, který podporuje sítě 5G. Ne všech celé spektrum, podpora milimetrových vln překvapivě chybí. Čipset se může dále spolehnout na Bluetooth 5.2 či na podporu Wi-Fi 6E.

ISP zvládne zpracovat obraz až ze 192MPx fotoaparátu, přes USB 3.1 je podporováno rychlé nabíjení dle standardu Quick Charge 4+. První smartphony se Snapdragonem 780G by se měly na trh dostat v průběhu druhého čtvrtletí.

Snapdragon 780G bude přímou konkurencí pro Exynos 1080:

Zdroj Qualcomm