Pro milovníky klasiky. Sony má chytrý řemínek, který dodá funkce i běžným hodinkám

Přestože na našem trhu ani v Evropě o Sony jakožto o výrobci chytrých hodinek či náramků příliš neuslyšíte, v domovském Japonsku firma takové produkty okrajově vyrábí. Firma ale zašla ještě dál a prodává dokonce i chytré řemínky k hodinkám.

Jedním takovým je řemínek Sony Wena 3 Metal Watch Band. Jde tak o zajímavý pokus, jak dostat na zápěstí chytré funkce, aniž se uživatelé musí zdát tradičních ciferníkových hodinek. Takto do nich jen zasunou chytrý řemínek. Jak už ale název napovídá, primárně jsou určena k hodinkám Wena 3, které Sony prodává.



Když nechcete chytré hodinky, můžete těm běžným dodat chytré funkce díky řemínku

Zpracování řemínku je precizní a chlubit se může voděodolností do tlaku až 5 barů. Vyrobený je z nerezové oceli a působí velmi prémiově. K dispozici je navíc ve stříbrném i černém provedení. Existují však i verze z kůže nebo gumy. Pozadu nezůstává ani výbava. Přestože má prinárně sloužit jako řemínek k jiným hodinkám, má vlastní monochromatický OLED displej a dokáže zobrazit většinu systémových funkcí. Umí dokonce počítat i kroky, měřit srdeční kroky, spánek spálené kalorie či VO2 Max.

NFC i Amazon Alexa

Součástí řemínku je také NFC pro bezkontaktní platby, ovšem pouze s podporou japonských platebních systémů, takže v zahraničí byste s ním nepochodili. Velkou výhodou je také přítomnost Amazon Alexy pro hlasové ovládání. Ta uživateli pomůže se základními úkony. Pásek samozřejmě má i základní funkce jako budík, časovač nebo dokonce může sloužit i jako dálková spoušť fotoaparátu pro telefony Sony Xperia.

Výrobce slibuje výdrž na jedno nabití až jeden týden, což je spíše takový průměr. Co více zamrzí je cena, která v hrubém přepočtu z japonských jenů vychází na 4 800 Kč bez daně, což je na pouhý řemínek poměrně dost. My si stejně ale musíme nechat zajít chuť, jelikož se do Evropy nepodívá.

Přesto je zajímavé, že se firma ze segmentu nositelností stále úplně nestáhla. Paradoxem je, že naopak byla jednou z prvních, která se do tohoto odvětví pustila. První chytré hodinky představila totiž již v roce 2006 ve spolupráci s Fossilem. Tehdy hodinky ještě prodávala pod značkou Sony Ericsson. Firma byla i mezi prvními při startu platformy wearOS (tehdy zvaný Android Wear). Bohužel se firma ze segmentu stáhla dříve, než se celý trh nastartoval.

Chytrý řemínek od Sony:

Zdroj: Sony