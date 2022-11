Pro všechny, kteří natáčí mobilem. Zacuto Smart Z-Finder udělá ze smartphonu profesionální kameru

Pokud chcete smartphone použít k natáčení videí, firma Zacuto si připravila doplňkový hledáček s názvem Smart Z-Finder. Jedná se o doplněk k telefonu, který je přetransformuje v profesioniální filmovou „kameru“. Z-Finder držíte za ruční grip, okem hledíte do zvětšeného elektronického hledáčku a příslušenství je o vás navíc ještě opřeno. Tím dochází k eliminaci otřesů při natáčení videí smartphonem.

Základem je tzv. bridge, do kterého upevníte samotný smartphone s úhlopříčkou displeje 6,1 až 6,7 palce. A to pokrývá většinu vybavenějších telefonů na trhu, často i včetně pouzdra, které při natáčení videí nemusíte sundávat. Před foťáky telefonu je navíc možno předsadit přídavné čočky a filtry. Na bridge je možné připevnit další fotopříslušenství, a to do známých upínacích bodů (Acra-Swiss, Nato rails, cold shoes a další). Elektronický hledáček následně přibližuje hledáček na displeji smartphonu, což je užitečné pro manuální ostření nebo k eliminaci odrazů či slunečního světla.



Zacuto Smart Z-Finder udělá ze smartphonu profesionální kameru

Zacuto Smart Z-Finder je aktuálně k dispozici na Kickstarteru v rámci probíhající kampaně. Příslušenství začíná na částce 299 dolarů, což dělá i s daní zhruba 8 500 Kč. K prvním zájemcům se dostane příští rok v březnu.

Smart Z-Finder, profesionální hledáček ke smartphonu: