Probouzení spící platformy. S hodinkami na Wear OS půjde platit v ČR a dostanou i další vylepšení

V souvislosti se včerejší premiérou nové hodinkové řady Galaxy Watch4, která běží na systému s krkolomným názvem Wear OS Designed by Samsung, oznámil Google pět novinek, které stojí za to vyzkoušet u hodinek od jihokorejské značky. Dozvídáme se také to, že některé z nich budou k dostání i u „čistého“ Wear OS 3, zatímco na tři funkce se mohou těšit i stávající majitelé hodinek s Wear OS 2. A to je nebývalý informační mumraj okolo systému, který vypadal, že snad za pár měsíců upadne v zapomnění...

Začněme u třech funkcí, na které se mohou spolu s brzkým updatem těšit stávající majitelé hodinek s Wear OS 2. Google rozšiřuje podporu hodinkových bezkontaktních plateb Google Pay o 16 dalších zemí, mezi nimiž nechybí Česko ani Slovensko. Zdá se, že případná časová exkluzivita hodinek Galaxy Watch4, nebude nijak statisticky významná. Karty budou na displeji zobrazeny ve větším formátu, abyste mezi nimi mohli snadno přepínat.

Druhou novinkou je přepracovaná aplikace Messages by Google, která se nově synchronizuje s aplikací Zprávy ve vašem telefonu s Androidem. Ze zápěstí můžete nově přímo odpovídat, aniž by vás hodinky nutily k tomu, abyste s odpovědí na textovku pokračovali na svém smartphonu.

Třetí změnou je přepracovaná podoba hodinkového obchodu Google Play, v němž se brzy objeví aktualizované aplikace Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify, Strava a další. Většina s nich do hodinek dorazí i s vlastním „widgetem“ Tile, který si budete moci umístit na jednu z pohotovostních obrazovek.

U hodinek řady Galaxy Watch4 bude navíc nově k dispozici turn-by-turn navigace přes Google Mapy (nahradí navigaci Here We Go z Tizenu) a dále pak aplikace YouTube Music pro offline poslech hudby určený prémiovým předplatitelům. Aplikace sice nebude v hodinkách předinstalována, bude ji však možné stáhnout z přepracovaného obchodu Google Play. Zdá se, že hodinkám Apple Watch konečně začne růst pořádná konkurence. A my jsme zvědaví, s čím brzy vyrukují další výrobci, kteří určitě velmi rádi sáhnou po vylepšeném Wear OS 3.

Zdroj Google Blog, Google Support