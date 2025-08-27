Proč Androidy v Česku neovládají všechny funkce. Někdy je překážkou jazyk, jindy vadí, že jsme v Evropě

Google je primárně softwarová společnost. I když na trh uvádí nový hardware, například vlastní telefony, stěžejní je pro ni software. Pixely od Googlu díky tomu oproti ostatním Androidům disponují vlastními funkcemi navíc – nebo vlastně ne? Ukazuje se, že ne všechny softwarové funkce a vychytávky v Česku fungují, což bohužel platí dlouhodobě.
U Pixelů v Česku nefunguje třeba Pixel Studio (jen po ruční stažení instalátoru z webu), pokročilé funkce hlasového zadání nebo detekce autonehod
Nejedná se přitom pouze o Pixely, ale i o další Androidy či klíčové součástí telefonů, jako je Gemini, Google Peněženka nebo Zprávy Google. Někdy je na vině čeština jako nepodporovaný jazyk (respektive přihlášení pod českým Google účtem), jindy Googlu vadí, že jsme v Evropě a ne v Americe.
Co chybí u Pixelů
U telefonů Pixel prodávaných v Česku chybí například aplikace Pixel Studio, která slouží pro vytváření a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. Na našem území si nespustíme ani aplikaci Pixel Screenshots, která ze screenshotů dokáže vytvořit bohatou informační databázi pro pozdější využití. Stejně tak nejsou dostupné ani funkce umělé inteligence ve spojitosti s hovory – například asistent, který by podržel hovor za uživatele (Hold for me), sumarizace poznámek z přepisů hovorů nebo automatická filtrace příchozích hovorů (Call Screen). Problémem je čeština jako nepodporovaný jazyk nebo evropský region. Rovněž u nás nefunguje přepis telefonních hovorů do češtiny.
Důvod chybějících funkcí u Pixelů a dalších Androidů:
- Partnerství s operátory: Některé funkce vyžadují úzkou spolupráci Googlu s lokálními operátory, což neplatí pro každou zemi v Evropě.
- Regulační překážky: AI funkce a zpracování hlasových dat v EU narážejí na přísná pravidla o soukromí a ochraně osobních údajů, která jsou často největší překážkou pro rozšíření těchto funkcí do Evropy.
- Jazyková bariéra: Funkce jsou nejprve rozšiřovány do anglicky mluvících zemí. Pro další rozšíření jsou nutné překlady, aby aplikace splnily právní a uživatelské standardy. A do těch se Google někdy příliš nehrne
- Strategické rozhodnutí: Google volí pro rozšíření funkcí trhy, kde se mluví anglicky (Kanada, Velká Británie), protože mají často jednodušší a „průchodnější“ regulační prostředí.
Tip: Někdy stačí k zprovoznění funkcí a aplikací přepnout telefon do angličtiny nebo se přihlásit pod zahraničním Google účtem. Ale to je něco, co běžný uživatel k využití některých funkcí (které by se mu hodily třeba právě v češtině) určitě neudělá.
Pixely umí v záznamníku přepsat hlasovou poznámku do textové podoby, shrnout ji a dokonce označit i jednotlivé mluvčí – jenže ne v češtině. Jazyk je překážkou i při AI souhrnech z aplikace Počasí v Pixelech. U aplikace Teploměr v Česku někdy změří jen teplotu okolních objektů, jindy i teplotu těla. To však ale může záležet i na konkrétních telefonech. V Česku dále nefunguje třeba detekce automobilových nehod nebo funkce Expresivní titulky, které poskytuje zpětnou vazbu k nuancím a emocím mluveného projevu u živého nebo streamovaného obsahu. U hodinek Pixel Watch zase postrádáme podporu detekce ztráty tepové frekvence.
Co chybí u Androidů
Při pohledu na všechny telefony s Androidem nám chybí například u Google Peněženky podpora uložení řidičského průkazu, občanského průkazu nebo pasu – v tomto ohledu jsou USA výrazně napřed.
Kvůli nepodpoře jazyka a našeho regionu v Česku nefunguje ani funkce Fix it, která slouží k vyhledávání a opravě chyb v napsaném textu. U klávesnice Gboard je čeština překážkou také pro pokročilé funkce hlasového zadávání. U mobilní aplikace Gemini postrádáme funkci Learn About, která propojuje vyhledávání, Gemini a učení. Podporována je však pouze v angličtině a u amerických účtů.
V Česku u telefonů s Androidem nefunguje nahrávání hovorů, což souvisí i s naší legislativou. Bez vědomí a souhlasu druhé strany je takové nahrávání nelegální a v aplikaci Telefon od Googlu (ale i u dalších aplikací pro volání dalších značek) zcela chybí. Automatické nahrávání hovorů v této aplikaci od Googlu je například k dispozici pouze v Indii. V České republice nefunguje ani funkce Zeptat se na video v YouTube, která s využitím umělé inteligence pomůže s porozuměním obsahu, například u výukových videí.
Výčet chybějících funkcí není vyčerpávající, některé funkce mohou chybět u konkrétních modelů, ale u novějších ale zase mohou být k dispozici. Postupem času se mohou funkce objevit i v Evropě, z celkového pohledu však Evropa, resp. Česko, vždy tahá za kratší konec.