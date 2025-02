Proč bych si nekoupil nový telefon jen kvůli umělé inteligenci. AI je zatím hodně přeceňovaná

Připravte se na to, že i letos ze všech stran mobilního světa uslyšíte spojení „umělá inteligence“. V době, kdy hardware stagnuje (tedy se dopředu posouvá velmi pomalu), je AI hlavním lákadlem, jak k novým telefonům přilákat uživatele. Ze všech stran se na nás valí slovní spojení AI, přesto by nemělo být hlavním kritériem při výběru telefonu. Přínos umělé inteligence v mobilu se přeceňuje, protože často nefunguje tak, jak by měla, nebo naráží na jazykové bariéry. A osobně mi vadí i to, že nemáte záruku zdroje dat, ze kterých čerpá, ani toho, že je to, co tvrdí, skutečně pravda.



Gemini Live neumí natavit budík, klasický Gemini s tím ale nemá problém. Tato zdánlivá rozpolcenost v jedné aplikaci může mást uživatele a podkopávat důvěru v AI

Začít můžeme u Applu, který u svých AI nástrojů (v Evropě zatím nejsou dostupné) vytvářel souhrny notifikací. Ty však byly natolik matoucí a lživé, že je nakonec musel pozastavit. A tím narážíme na podstatnou věc umělé inteligence – nevíme, odkud čerpá informace, a nelze rychle ověřit, zda je to, co tvrdí, skutečně pravda. Když vyhledávám na webu, informace si ověřuji z více zdrojů. Dělá to AI také? Určitě to opět zůstane na uživatelích, jenže hlas působí důvěryhodněji než text. Kdo z nich si bude ověřovat to, co mu tvrdí AI? Vždyť ji přece použil proto, aby ušetřil čas, a teď má tento čas věnovat ověření informací?

Mluví AI pravdu?

Z vlastní zkušenosti mohu popsat třeba fungování Gemini Live v Androidu. Když chci vytvořit událost, jednou se dozvím, že to nejde, podruhé zase, že už byla vytvořena. Podívám se do kalendáře, a žádná událost tam není. Avšak když použiju základní Gemini, vytvoří mi událost i nastaví budík. Ne vždy tedy funkce fungují tak, jak se na první pohled zdá, zvláště když nikde není žádné varování. S výpadky se počítá, když se AI funkce stále vyvíjejí, ale co když je nefunkčnost vlastností některých AI funkcí?



Tady zase AI potvrdila hlasem, že přidala událost do kalendáře. Když se tam podívám, v kalendáři není. Kdo na sebe vezme odpovědnost, že se nedostavím na schůzku, jejíž vytvoření mi AI potvrdila?

A pak tu stránka důvěry. Troufli byste si na to, aby vám umělá inteligence v mobilu kompletně naplánovala itinerář výletu nebo třeba měla v budoucnosti přístup k platební kartě a dovolenou by hned uhradila? A co když udělá něco jiného? Velké jazykové modely, které stojí za AI, často neudělají přesně to, co po nich chcete, protože vašemu požadavku stoprocentně neporozumí. A tak vám do výletu třeba přidá i návštěvy míst, která jsou zavřená. A to je něco, co byste při „ručním“ vyhledávání hravě zjistili.

Než AI, raději větší baterii U nových telefonů bych raději viděl důraz na praktické využití pro uživatele. Třeba větší fotočipy nebo větší kapacitu baterii a k tomu zmínit nové funkce umělé inteligence. Když je ale vše jen o mobilní AI, hardwarový vývoj je až na druhé koleji. A to ve světě, v němž můžete mít mobilní AI nástroje dostupné i z cloudu, nedává logiku. Nehledě na to, že spousta AI funkcí se časem dostane i ke starším telefonům, tak jaké výhody pak má nový model?

Často narážíme i na regionální omezení kvůli českému jazyku. Asi se příliš nemůžeme divit internetovým a mobilním gigantům, že Česko často opomíjejí. Vynaložit tak velkou práci s textovou a hlasovou podporou jazyka, kterým mluví jen necelých 11 milionů lidí, vypadá skoro jako vyhozené peníze. Ale taková je realita. Když výrobci tvrdí A, měli by dodat i B: „Podporujeme umělou inteligenci, ale jen tyto konkrétní funkce, případně jen u těchto aplikací.“ Bylo by to transparentnější než to, že to zjistíte až po pořízení telefonu nebo jeho aktualizaci, nebo díky tomu, že AI aplikace pro náš region vůbec není dostupná, a v hlavní nabídce chybí.

Generování obrázků vypadá zajímavě. Ale jak často to vlastně potřebujete? Kdybych psal v mobilu knihu, asi bych do ní pár AI ilustrací vložil. Možná bych je využil i v PowerPoint prezentaci, ale jen tak si generovat obrázky v mobilu asi nebudete. U překladů webových stránek nebo u souhrnů webů a poznámek už je to užitečnější. Avšak sám za sebe tyto funkce spíše používám v počítači, kde mohu s texty hned pracovat. Když dělám souhrny v mobilu, stejně je kopíruji a odesílám do počítače, kde s nimi dále pracuji.

Užitečné funkce jen někdy

Ano, mít AI funkce v mobilu je fajn, ale jak často je využijete? Jak často mažete objekty z fotek, překládáte cizojazyčné menu v restauraci nebo píšete formální dopis šéfovi o tom, že musíte kvůli besídce ve školce odejít z práce dříve? Ano, jednou za čas se to hodí, to nepopíráme, ale měnit kvůli tomu preference při výběru telefonu, to rozhodně ne.



Telefony přes den prakticky nedám z ruky, umělou inteligenci na mobilu však používám minimálně. Na desktopu mi dává velký smysl, v telefonu je to ale stále jen doplněk. Nic kvůli čemu bych měl primárně vybírat nový telefon

Neříkám, že AI funkce v telefonech nejsou užitečné, občas je použiji i při běžné práci. Zjistím, co se nachází na fotce, jaká skladba, kterou slyším ve své blízkosti – jen mi připadá, že veškeré ukázky jsou skutečně jen ukázky, abychom věděli, k čemu všemu se dají AI nástroje v mobilu využít. Rozhodně bez nich můžete existovat, a když je nebudete používat v mobilu, vůbec o nic nepřijdete.

A zatímco umělá inteligence na desktopu mi smysl z mnoha různých úhlů pohledu dává, v telefonu je to stále jen jakýsi doplněk. Do té doby, než budou plnohodnotně a spolehlivě fungovat „AI agenti“, si nedokážu představit, že bych nový telefon nevybíral podle hardwaru, poměru výkon/cena a podle systému s deklarovanou softwarovou podporou. Ono totiž i doba, kdy za nás hlasoví asistenti v telefonu udělají úplně vše, nemusí být dvakrát růžová. Kdo nám zajistí, že to, co udělá AI, bude stoprocentně to, co jsme po ní chtěli? Nebude to stále lepší a jistější udělat ručně, pěkně po staru?

Abychom se na mobilní umělou inteligenci mohli spolehnout, musí být „neprůstřelná“. A může trvat ještě několik let, než si k ní vybudujeme potřebnou důvěru. Minimálně teď nelze říci, že by se na umělou inteligenci od Applu, Googlu, Samsungu a dalších dalo bezmezně spolehnout. I proto bych ji při výběru telefonu zatím nepřikládal žádnou velkou váhu, a díval se na ni jen jako na funkci navíc.