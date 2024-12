Proč bychom měli zcela zapomenout na kompaktní smartphony. Všechny výhody jsou na straně větších telefonů

Po řadu let byly kompaktní smartphony synonymem pro dobře a snadno ovladatelná zařízení jednou rukou, která se vešla do běžných kapes a slibovala ideální poměr mezi přenositelností a výkonem. Postupem času však zájem o tyto telefony začal upadat, což nejvíce ilustruje případ iPhonů Mini, jejichž vývoj musel Apple už před třemi lety, kvůli nezájmu ze strany potenciálních zájemců, ukončit.



Na trhu není moc Androidů, které by měly displej pod šest palců. Jako příklad může uvést Asus ZenFone 10. U Applu je nejmenším stále nabízeným modelem iPhone SE (2022)

Čas od času i od vás, čtenářů, zazní povzdech nad tím, že na trhu už najdeme jen minimum opravdu kompaktních smartphonů. A to proto, že většinový zájem uživatelů je spíše o telefony s velkými a ještě většími displeji. A existuje pro to hned několik důvodů.

Proč na trhu nejsou malé telefony

Telefony už nejsou jen na občasné psaní zpráv a zavolání, stal se z nich kapesní počítač se vším, co k tomu patří, který využíváme i ke konzumaci obsahu. Větší displej jednoduše řečeno umožní i zobrazení větší porce obsahu najednou. I kdybyste ještě někde našli starý iPhone s displejem pod čtyři palce, a zobrazili si na něm aktuální obsah z webu a sociálních sítí, zjistíte, že to „prostě nejde“. Zvláště u mladší generace je dnes smartphone synonymem hraní her. Displeje, nejen zobrazují hru samotnou, ale také dotykové ovladače. A abyste si prsty nezacláněli zobrazovaný obsah, je ideální mít displej co největší.

Další silnou stránkou větších telefonů je i větší tělo, do něhož se může dostat více hardwarových komponent. Dříve používané zmenšené verze topmodelů musely kvůli menšímu tělu (a ne tak dokonalé optimalizaci interního prostoru) obětovat i hardware. Neměly tak bohatou konektivitu, měly menší baterie nebo jim chyběly i některé další funkce. To u současných telefonů nehrozí.

Malý Android v roce 2024: Mainstreamové značky dala od malých telefon ruce pryč. Pokud hledáte telefon s úhlopříčkou displeje mezi čtyřmi až pěti palci, najdete několik modelů u značek Cubot, Doogee, Blackview, Ulefone nebo Unihertz.

Velikost telefonů je důležitá i kvůli rozptylu tepla z čipsetu. Ten, nejen při hraní her, generuje teplo, které se může z telefonu dostávat aktivním chlazením s větráčkem nebo pasivně (grafitové podložky, heatpipe, vypařovací komora). U malých telefonů na to ale nebyl prostor. Generovaly podobné teplo, jako větší telefony, ale chybělo jim pořádné chlazení. Díky tomu dostávaly méně výkonný hardware, ale to zase znamenalo, že zmenšené verze se větším „sourozencům“ po stránce výkonu nemohly rovnat.

Malé telefony navíc musely obětovat i fotografické možnosti. Dnes se smartphony neobejdou bez několika objektivů (často dva až tři) s komplexními snímači a optikou, jenže na ty musí být v těle dostatek místa. Menší modely dostaly jen jeden foťák, a to často s průměrnými specifikacemi a staršími fotočipy.



Jednoruční režim a jednoruční klávesnice u Samsungů

Větší telefon s větším displejem oceníte i při psaní textovek na softwarové klávesnici. Ta byla u malých displejů často opravdu titěrná. Větší displeje nám tak pomohly s přesnějším psaním, protože minimalizovaly překlepy. A vyřešil se i problém psaní jednou rukou, řada klávesnic má jednoruční režim pro klávesnici nebo rovnou pro celé uživatelské rozhraní. A ten dokáže pružně reagovat na to, zda máte k dispozici obě ruce, nebo jen jednu.

Navíc se postupem času ukázalo, že vyrobit malý telefon není nic levného. V případě, že se do nich integroval špičkový hardware, muselo dojít, nejen na úpravy vnitřního uspořádání, ale také na úpravy chlazení. Jenže, když tyto telefony chtělo jen minimum uživatelů, investice se výrobcům v žádném případě nevyplatily. V posledních letech je zavrhl Apple, dříve pak i Google nebo Samsung.

Podívat se můžeme i na projekt Smallandroidphone z roku 2022, z na nímž stál zakladatel firmy Pebble Eric Migicovsky. Ve formě „petice“ chtěl zburcovat zájemce o opravdu malý a dobře fungující telefon s Androidem. V kampani získal 41 tisíc podpisů, což je úctyhodné číslo, jenže ve světě, kde se prodeje telefonů počítají na miliony, je to jen kapka v moři.

Zájemci o malé telefony jsou hodně malou ale relativně „hlasitou“ skupinou. U většiny uživatelů však výhody velkých telefonů výrazně převažují jejich nedostatky. Pro malou skupinu zájemců o malé smartphony mohou být lákavá skládací véčka, ovšem ty zase potřebují podstatně zlevnit, aby se staly dostatečně atraktivní. Malé telefony se do mobilního světa, tak jak jsme je znaly dříve, už rozhodně nevrátí.

