Proč čekat na originál? V Číně vznikl unikátní skládací iPhone, a to na „podvozku“ prvního Razru

Zatímco svět skládacích smartphonů v posledních několika letech oslovil vcelku slušný počet mobilní výrobců, Apple tuto oblast telefonů vesele ignoruje. A to do té míry, že jeho budoucí první skládačka nebude úplně prvním skládacím telefonem s logem nakousnutého jablka. Amerického giganta totiž předběhl čínský YouTube kanál „Technologická estetika“, který metodou pokus-omyl vytvořil první skládací iPhone na světě.

Tento ručně vyrobený hybrid vznikl spojením dvou telefonů, a to iPhonu X, který dodal potřebné vnitřní komponenty, a Motoroly Razr (2019), která obstarala potřebné skládací šasi. Vytvořit koncept, který nese označení iPhone V však trvalo rok náročné práce. Nejtěžším úkolem bylo z displeje iPhonu X vyseparovat samotný flexibilní OLED panel. Bylo třeba z displeje odstranit krycí sklo a vrstvu 3D Touch. O tom, jak náročná to byla operace, svědčí zejména to, že při této činnost došlo k poškození hned 37 displejů pro iPhone X, než došlo k získání použitelného displeje.



Na renderech vypadá první skládací iPhone působivě. Realita trochu pokulhává, i tak je to v rukou nadšenců unikátní počin

Ten byl následně vložen do těla první generace Razru, která musela být vykuchána, aby se do ní vešly komponenty z iPhonu. Tým stojící za touto přeměnou musel do telefonu navíc přidat vlastní základní desku s komponentami, kterou vytiskla 3D tiskárna. Kvůli omezenému prostoru ve véčku muselo dojít i k výraznému snížení kapacity baterie. Ta má kapacitu jen 1 000 mAh, a samozřejmě nepodporuje bezdrátové dobíjení ani MagSafe. Původní Razr (2019) měl přitom akumulátor s kapacitou 2 510mAh, iPhone X na tom byl o něco lépe (2 716 mAh).

Musel být upraven i software

Jakmile byly hardwarové úkony hotovy, vrhli se vývojáři na software. Došlo k jeho úpravě (Jailbreak), aby bylo možné doinstalovat přídavky třetích stran. Ty konkrétně umožňují práci ve dvou aplikacích na rozdělené obrazovce, přičemž obě poloviny displeje tohoto véčka je možné standardně ovládat dotyky.

Výsledek samozřejmě není dokonalý. Při pohledu na pant je z boku vidět pod displej, který není v určitých fázích rozevření k pantu nijak „přitlačen“. Ostatně, celý postup výroby můžeme vidět s originálním komentářem v níže umístěném videu. Tento projekt je dokonalou ukázkou toho, že profesionální vývojáři a designéři Applu už musí mít skládací iPhone dávno hotový, když podobnou práci ve stylu „reverzního inženýrství“ zvládla parta nadšenců za rok. Kdy se však na trhu dočkáme prvního skutečného skládacího iPhonu, je zatím ve hvězdách.

Jak vznikal „první skládací iPhone“:

Zdroj: Technologická estetika (YouTube)