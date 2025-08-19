Proč Češi milují pouze tři značky telefonů. Kvůli ceně i prestiži, ale i kvůli něčemu úplně jinému

V Česku bojuje o přízeň zákazníků několik desítek mobilních výrobců, trojlístek nejpopulárnějších značek, které si rozebraly většinu trhu, se však však v průběhu času nijak nemění. Je to Apple, Samsung a Xiaomi.
Každá z těchto značek má svá specifika, proč je zájemci o telefony vyhledávají nebo naopak zatracují. Dá se říci, že každá z nich má i své loajální uživatele, které konkurenci nemohou přijít na jméno. Ekosystémy produktů pak pomáhají k tomu, aby si značky uživatele udržely, a pokud možno ke stávajícímu produktu přikoupili ještě nějaký další.
Vývoj prodeje telefonů na českém trhu. Tuzemský trh s mobily prakticky ovládají pouze tři značky, které si v průběhu roku mění pouze pořadí. Jejich tržní podíl kolísá mezi 20 a 30 %. Na ostatní značky potom už zbývají jen nízké jednotky procent
Zbytek trhu bojuje o drobná procenta tržního podílu, s nimiž se ještě dá jakž takž existovat a považovat své počínání na trhu za úspěšně. Na zmiňovanou trojici však v prodejích nikdo nemá. Co konkrétně můžeme hledat za popularitou značek Apple, Samsung a Xiaomi?
Samsung
Zatímco Google by určitě rád vidět trh jako souboj „iPhonů s Pixely“ nebo „iPhonů s Androidy“, reálně se bavíme o souboji „Apple vs. Samsung“. Jihokorejský výrobce je navíc na trhu tak dlouho, že si mnozí při zmínce o Androidu vybavují právě design a uživatelské prostředí Samsungů. To je navíc natolik „návykové“, že se hůře zvyká na podobu a logiku ovládání jiných nadstaveb, o čistém Androidu nemluvě.
Klasické a skládací telefony, levné i drahé tablety, hodinky, sluchátka, snadná propojitelnost s Windows. Samsung si za poslední roky vytvořil slušný ekosystém produktů
Samsung je z rozvojem Samsungů historicky přímo spjat, protože je vyráběl mezi prvními společně se značkami, které už dávno zanikly nebo paběrkují nad propastí. Soudobými konkurenty Samsungu bylo zejména HTC nebo LG.
Proč právě Samsung?
Jihokorejská značka je dnes synonymem jistoty. Když hledáte telefon v prakticky v jakékoliv cenové relaci, dostanete funkční zařízení, které vypadá podobně jako jiné modely značky, a se specifikacemi, které jsou určené jak pro běžné, tak pro náročnější uživatele. S funkčním a přehledným rozhraním a dlouhou softwarovou podporou.
Nedostatky? Samsungy mezi Androidy zdaleka nepatří mezi nejlevnější, často jsou z pohledu poměru výkon/cena zajímavější starší telefony. A nebo si počkáte na cashback a různé další prodejní akce. Vědom si své dominantní pozice, v některých oblastech jihokorejský výrobce neinovuje tak rychle jako čínská konkurence.
Samsung se na jednu stranu nebojí experimentovat se skládacími telefony, jako jeden z mála ještě drží relativní stabilní portfolio základních i výkonných tabletů, má bohaté zastoupení na trhu a originálním a neoriginálním příslušenstvím, a zmínit musíme i nositelnosti, tj. chytré hodinky, chytré náramky a sluchátka.
Pak je tu ještě stále se zlepšující softwarová podpora. Ta u topmodelů narostla na sedm let, a dobu softwarové podpory začíná prodlužovat nižší i střední třída. V neposlední řadě je spojovacím prvkem telefonů, tabletů a hodinek grafická nadstavba One UI, která patří k tomu nejlepšímu, co můžete mezi Androidy najít.
Samsung však těží i z historie. Jedná se o značku, která na trh dostala jedny z prvních „slušných“ Androidů, a tak mají jeho telefony i dlouhou tradici. Portfolio je navíc za poslední dobu ustálené, zmizela z něj řada Galaxy J, Galaxy M se k nám dostává jen sporadicky a už se nekonají žádné experimenty typu Samsungu Galaxy Grand Neo Plus Duos.
České webové stránky Samsungu slouží i jako e-shop
Na druhou stranu je patrné, že Samsungy cenově drží oproti konkurenci, která útočí primárně cenou, o něco výše. Pro Samsung jsou však typické pravidelné prodejní akce, nejen tzv. „cashbacky“ (část pořizovací ceny „z jiného hrníčku“ dostanete zpět), ale různé kombinované slevy při nákupu více produktů různého typu. Samsungu jednoznačně pomáhá i to, že nabízí třeba i chytré televize nebo bílou techniku.
V minulosti Samsung v Česku nabízel i digitální fotoaparáty nebo notebooky, takže mohl být ekosystém opravdu kompletní, to však v těchto dnech už neplatí. Konkrétně o možném návratu notebooků se spekuluje doslova každý rok, zatím však pro Samsung evidentně nenastala ta správná chvíle, kdy by bylo vhodné hovořit o návratu notebooků na český trh. Telefony jsou naproti tomu dostupné u všech prodejců elektroniky i operátorů.
Na dalších listech se podíváme na Xiaomi a Apple.
Pokračování 2 / 3
Xiaomi
Xiaomi je na trhu relativně mladou značkou, která si svůj tržní podíl vybudovala zejména na levných telefonech. Samotná značka Xiaomi se vztahuje primárně k topmodelům s nejnovějšími procesory, prodejní čísla však historicky dělaly zejména telefony řady Redmi (dnes už pod samostatnou podznačkou), které dokázaly konkurenci podbít cenou. Buď jsou při srovnatelných specifikacích levnější a nebo stojí podobně, ale mají daleko lepší výbavu. Často se právě levnější telefony Redmi srovnávají se Samsungy.
Účelné, cenově dostupné a se zajímavým poměrem výkon/cena – u Xiaomi je největší zájem o telefony s podznačkou Redmi
Xiaomi za svou popularitu vděčí třeba i restrukturalizaci portfolia. Vyřadilo z něj duplicitní a zbytečné modely, portfolio je přehlednější a k jeho rozdělení pomáhají i podznačky Poco a Redmi. Xiaomi má v high-end segmentu jen nepatrný tržní podíl, jeho černým koněm jsou fotograficky zajímavé modely. Byť Xiaomi nabízelo i několik modelů s čistým Androidem, do většiny z nich integrovalo vlastní nadstavbu MIUI, která se postupem času přeměnila ve stále svébytnější prostředí Hyper OS.
Proč právě Xiaomi?
Telefony značky Xiaomi je synonymem zajímavého poměru výkon/cena. Sám byl několikrát svědkem doporučování telefonů na prodejnách, kdy šel zákazník pro Samsung a odešel s Redmi – protože byl levnější. Češi jsou na cenu hodně citliví, a když se přidá do mixu zajímavá výbava, prodávají se telefony značky téměř samy.
Nedostatky? Uživatelské rozhraní HyperOS nemusí sednout každému. Jeho filozofie vychází z čínských snah poskytnout naprosto všechno, někdy na úkor přehlednosti nebo jednoduchosti. Xiaomi se stále neoprostilo od toho, že jej uživatelé spojují s reklamami. Někdy jsou častější, jindy jsou méně vidět, existuje však spousta návodů, jak doporučování reklam vypnout.
Xiaomi se z pozice prakticky neznámé firmy za 10 let vyšvihlo mezi elitu. Značka ze startu lákala na různou další elektroniku, kterou nabízí dodnes, např. na vysavače nebo koloběžky, a s tím šla ruku v ruce i popularita smartphonů. V Česku si navíc relativně čerstvě můžete pořídit i Xiaomi televize. V Číně značka navíc nabízí i svůj vlastní elektromobil.
Ale zpět k mobilům. Značka stále vyvíjí svou mobilní nadstavbu HyperOS, která dostala nedávno i funkce umělé inteligence, které si plně poradí i s češtinou. Xiaomi v tomto předehnalo i Samsung, který měl vlastní Galaxy AI dostupnou dříve, ale práce s češtinou (hlas, překlady hovorů) mu v roce 2025 stále chyběla.
Webové stránky českého Xiaomi
Xiaomi je stále více vidět i v obchodních domech. Dříve za otevíráním Mi Storů stáli distributoři, v roce 2025 svůj první oficiální Xiaomi Store v Praze otevřela i česká pobočka samotného výrobce. Telefony se prodávají i v mnoha e-shopech a také u operátorů, výrobce připravuje pro zákazníky pravidelné prodejní a slevové akce.
Historie značky v Česku je spjata s několika subjekty, a s ne zcela jasnou strategií marketingu. Dlouho si oficiální distribuci nárokovaly dva subjekty, resp. distributoři, a zastoupení jako u jiných značek v Česku chybělo. To se však v poslední době změnila a po letech však konečně funguje regionální stránka mi.com/cz, která je současně i oficiálním e-shopem značky v Česku.
Na dalším listu se zaměříme na Apple.
Pokračování 3 / 3
Apple
Apple s konceptem novodobého chytrého telefonu přišel jako první. iPhone (nejen ten první generace) je pro mnohé modla, nejvýdělečnější zařízení s logem nakousnutého jablka, klíčový model ekosystému produktů od Applu, který zahrnuje i iPad, MacBook, Apple Watch, AirPody, AirTag, brýle Vision Pro nebo třeba Apple TV. Apple si zakládá na jednoduchosti a intuitivnosti ovládání a na snadné propojitelnosti mezi svými zařízeními.
iPhone, iPad a Macbook. Apple má ekosystém dovedený k dokonalosti. Stačí koupit jedno zařízení a brzy kupujte další, tedy to, co vám ještě chybí. Ekosystém a aplikací vás dokáží „zaháčkovat“ a nepustit
iPhony si stále drží auru prémiového zařízení, třeba i proto, že k dispozici nejsou žádné vyloženě levné modely s iOS. iPhony mají v posledních letech hodně podobný design, specifikace použitého operačního systému iOS, a samozřejmě i stále dosti vysokou pořizovací cenu. Po celém světě se však prodávají po milionech, i když jsou meziroční změny často velmi málo výrazné.
Design iPhonů se prakticky nijak zásadně nemění. V posledních letech byl největší změnou ostrůvek „Dynamic Island“ a dvě tlačítka na boku iPhonů, jinak se stále zvyšuje výkon a u Pro variant přibývají funkce pro profesionální focení a natáčení videí. iPhony mají už delší dobu až sedmiletou softwarovou podporu, a tak si drží relativně dlouho svou cenu. Díky iPhonům kvete i trh s použitým a repasovanými telefony, které mají i po několika letech od uvedení na trh stále co nabídnout.
Česká mutace webových stránek Applu
Třeba proto, že Apple stojí, nejen za vývojem hardwaru, ale také za softwarem. To mu umožňuje z procesorů dostat maximální výkon a současně k tomu nepotřebuje ani velké kapacity baterií. Donedávna nepřevyšovaly kapacitu 3 500mAh, zatímco srovnatelné Androidy vydržely stejně až s 5 000mAh baterií. Apple má navíc brilantně zvládnutý marketing a nepotřebuje se srovnávat s ostatními značkami.
Proč právě Apple?
iPhone je symbolem statusu. Tak to bylo, je a zřejmě vždy bude. Apple má v systému iOS služby, které se staly synonymem pro své používání (iMessage a Face Time), a které u Androidu neexistují. iOS má navíc auru spolehlivého a bezpečnějšího operačního systému, telefony si drží hodnotu, takže je i za pár let slušně prodáte. Prakticky každý si na něm najde funkci, která jej zaujme nebo překvapí.
Nedostatek? Vysoké ceny nových iPhonů a originálního příslušenství, a uzavřenost platformy iOS, byť se na tom už v Evropě usilovně pracuje. Ekosystém si vás produkty a službami „zaháčkuje“ a není jednoduché z něj plnohodnotně přejít na Android. Chcete používat Apple Watch? Musíte je spárovat s iPhonem, jiná cesta neexistuje. Spojit iPhone a počítač? Nejlépe s MacOS...
Zatímco ještě před lety se pro iPhony jezdilo do Drážďan nebo Mnichova, teď už si můžete telefony zakoupit nejen v běžné oficiální distribuci, ale přímo na českých stránkách. Apple Store sice v Česku stále nemáme, ale jeho roli úspěšně suplují kamenné prodejny premiových prodejních partnerů a také mobilní operátoři.
Která z těchto značek je „tou vaší“, a proč?