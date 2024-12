Umělá inteligence v mobilu není taková pecka, jak by si výrobci přáli. Podle uživatelů nepřináší skoro nic navíc

Mobilní výrobci si myslí, že z mobilní inteligence budeme úplně paf, přesto se ukazuje, že přístup uživatelů je k těmto nástrojům spíše konzervativní. Většina uživatelů Samsungu a iPhonů s nainstalovanou umělou inteligencí uvádí, že vyzdvihovaná AI vlastně nepřináší žádnou nebo jen velmi malou hodnotu navíc. Kvůli lepší umělé inteligenci by svůj telefon vyměnilo za nový jen mizivé procento uživatelů.



Circle to Search je jednou z mála užitečných AI funkcí za každé situace. Zjistíte si cokoliv o textu nebo objektu na fotografii, a to kdykoliv potřebujete

Pokud vás zajímá, kterým AI funkcím přikládají uživatelé největší význam, musíme si celou věc rozdělit na jednotlivé platformy. U Apple Intelligence, která se do Evropy zatím nedostala, jsou nejpoužívanějšími funkcemi nástroje pro psaní (přepisy a souhrny textů). Za nimi následují diskutabilní souhrny notifikací, prioritní zprávy (upozornění na urgentní e-maily a souhrny e-mailů a zpráv), mazání objektů v fotografií a vytvoření návrhů rychlých odpovědí v e-mailu a zprávách. Zájem o AI se u iPhonů točí převážně o texty a také o úpravu fotek.

U Galaxy AI je zájem uživatelů rozdělený do více aplikací, na prvním místě je však jednoznačně vyhledávání Circle to Search (zakroužkování obsahu na displeji a vyhledávání relevantních informací). S výrazným odstupem následují AI vylepšení fotek a jejich generativní úpravy, textový asistent (změna stylu psaní, oprava gramatiky, překlady) a asistent přepisu (souhrny a přepis hlasových poznámek). Na pátém místě se umístil asistent pro procházení webových stránek, který vytváří souhrny a překládá webové stránky otevřené v prohlížeči Samsung Internet. U Samsungů mají uživatelé zájem o širší portfolio AI funkcí, které zahrnuje práci s textem a zvukem, překlady a úpravy fotek.

Význam mobilní AI se přeceňuje

I když by si to mobilní výrobci strašně moc přáli, a chtěli by z mobilní AI udělat soubor funkcí, které v mobilu prostě musíme mít, popř. kvůli nim musíme okamžitě vyměnit svůj starý telefon za nový, pravdou je úplný opak. Při nákupu telefonu jsou možnosti AI v pomyslném žebříčku důležitosti až ve spodních patrech. Tři čtvrtiny uživatelů so myslí, že umělá inteligence nepřináší navíc žádnou nebo jen velmi malou hodnotu. Mnohem důležitějším důvodem pro výběr telefon je delší výdrž baterie, větší úložiště nebo kvalitnější fotoaparáty. A samozřejmě tyto parametry srovnáváme s koncovou cenou.

Pro řadu z nás je umělá inteligence hodně přeceňovaná, protože na papíře vypadá lépe, než ve skutečnosti. A k tomu, že bychom za ní měli v budoucnosti platit, se pozitivně staví jen málokdo. Kvůli „lepší“ mobilní umělé inteligenci by přešel na jinou značku maximálně jeden ze šesti uživatelů iPhonů. U Samsungu je by to byl každý desátý. Jenže, to se bavíme jen v teoretické rovině. Kdyby došlo na lámání chleba, troufáme si tvrdit, že přechod, který by zřejmě znamenal i výměnu dalších zařízení ekosystému (počítač, tablet, hodinky, apod.), by kvůli AI udělal málokdo. Ještě v tom stavu, ve kterém se AI právě nachází.

AI jako prémiová funkce Ne všechny AI funkce jsou navrženy pro zpracování na telefonu. Spousta z nich běží v cloudu, a to znamená, že, pokud by výrobcům záleželo na blahu uživatelů, sáhly by si na ně i o dost starší nebo i ty nejlevnější telefony na trhu. Místo toho je však mobilní AI brána jako prémiová funkce.

Proč se konkrétně umělá inteligence ve smartphonech nepoužívá? Uživatelé funkcím nevěří vůbec, nezdají se jim užitečné nebo se jim nepozdává přesnost umělé inteligence. Mezi další faktory patří obavy o soukromí a bezpečnost při používání funkcí, které se „sahají“ na cloud. Nevyřešená je však i otázka etiky a nutné regulace mobilní umělé inteligence. Jedním z výrazných faktorů je i nedostupnost softwaru, což je problém primárně na straně Applu, který začal AI nástroje nabízet pozdě, a tak je programuje a ladí za pochodu. Uživatelé iPhonů tak prakticky stále čekají na nové AI funkce, což zřejmě opozdí i vývoj budoucích verzí operačního systému iOS. Nehledě na to, že v EU funkce nejsou dostupné.

Za sebe v telefonu relativně pravidelně používám Circle to Search, a tím to končí. Spousta dalších AI funkcí vypadá zajímavě, když je zkoušíte a ukazujete ostatním, ale v praxi pro ně horko těžko hledáte smysluplné využití. Třeba generování pozadí nebo přesun objektů na fotografiích mě úplně míjejí. Používal bych další funkce, které však naráží na nedostupnost v Česku (konkrétně např. Pixel Screenshots) nebo na nedostupnost českého jazykového balíčku v Galaxy AI (např. převod poznámek do textové podoby nebo překladač hlasu).

Které z AI funkcí používáte ve svém telefonu vy?

Zdroj: Sellcell, 9to5mac, Androidauthority