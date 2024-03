Proč chtít chytrý prsten. Už letos se z něj stane nepostradatelný doplněk ke smartphonu

Už od ledna asi nic nerezonuje světovými technologickými médii více, než to, že Samsung letos uvede do prodeje chytrý prsten. Skoro to vypadá, že na toto oznámení čekali všichni další mobilní giganti. Záhy poté, co Samsung odhalil své plány, se objevily patenty Applu, který podle analytiků dokládají, že Apple identický produkt. A hned na to se svou trochou do mlýna přispěl i Honor, který potvrdil, že i on už brzy do svého portfolia zařadí chytré prsteny. A svůj titanový prsten má už i Amazfit. Jen čekáme na to, až se v březnu dostane na trh...



Amazfit Helio Ring to zřejmě na trh stihne dříve, než Galaxy Ring od Samsungu. Potenciál známých značek je v segmentu chytrých prstenů skutečně enormní. Je však třeba zvolit vhodnou cenovou politiku. Aktuální prsteny známých značek stojí okolo 10 tisíc

Co stojí za tak náhlou změnou směřování mobilních značek, které až dosud segment chytrých prstenů zcela přehlížely? Proč má být prsten další velkou věcí v nositelnostech? A co bude umět navíc oproti chytrým hodinkám, a nebo se snad máme ptát „Co umí navíc“ v přítomném čase?

Chytrý prsten není žádná novinka

Nebudeme si hrát na Apple a znovu představovat „kolo“. Předně je nutné si říci, že chytrý prsten vlastně není žádná novinka. Nejedná se o extra populární nositelnost, kterou by měl na prstu každý (v tomto stále dominují chytré hodinky), ale asi i vy podvědomě víte, že už jste tyto prsteny tu a tam viděli. A to proto, že mají svou stabilní, byť z globálního pohledu malou, uživatelskou základnu.

Jejich „průkopníkem“ je finská společnost Oura, která svou první generaci prstenu úspěšně povedla crowdfundingovou kampaní už v roce 2016, a dnes už má na trhu třetí generaci svého chytrého prstenu. Úplně první komerční chytrý prsten dostala na trh britská firma McLear, a to už v roce 2013. A už tehdy uměl bezkontaktně platit.



Třetí generace prstenu Oura se datuje do roku 2021, a to už je slušná časový prodleva...

První generace prstenů byly nesmělými pokusy o nositelnost, kterou nikdo nemá. Mezitím se však z chytrých hodinek stal mainstream. Hodinky dnes jako doplněk smartphonu bereme úplně samozřejmě. A to i díky tomu, že je dnes má ve svém portfoliu úplně každý, od Applu až po ZTE. Mají základní sadu chytrých a měřicích funkcí, k nimž se postupně nabalují další speciální funkce, např. měření krevního tlaku natočení EKG, detekce spánkové apnoe, apod.

Jenže, hodinky ve své aktuální formě spíše stagnují. Žádný z výrobců chytrých hodinek to na plnou pusu neřekne, ale v tomto segmentu se očekává největší průlom až poté, co se na zápěstí dostane neinvazivní měření krevního cukru. To je funkce, která má potenciál oslovit stovky milionů diabetiků po celém světě, a z běžných chytrých hodinek udělá zdravotní pomůcku, která s námi bude neustále po ruce. Jenže, než se do této fáze dostaneme, ještě to dlouho potrvá. Důkazem je zejména nedávné vyjádření amerického úřadu FDA, který neudává žádnou certifikovanou nositelnost pro toto zdravotní měření. A mezi řádky to ani nevypadá, že by měl Apple nebo Samsung brzy slavit nějaké úspěchy.

Chytré prsteny byly až dosud relativně velmi malou kategorií nositelností, kterou však může oznámení globálních gigantů (Samsung, Apple, Honor, Amazfit) v popularitě doslova ze dne na den vystřelit vzhůru. Giganti vyslali signál, že s touto kategorií počítají, a stávajícím výrobcům to zřejmě chvilkově pomůže, ale poté je tato situace zřejmě rychle stáhne dolů.

Největší slabinou některých současných řešení je nutné předplatné, a ne tak snadná integrace do ekosystémů mobilních zařízení. Některé prsteny spojíte jen s iPhony, některé jsou jen pro ženy. Některé nemají až tak velkou přesnost, některé zase nepropojíte s globálními zdravotními aplikacemi... Prsten od Samsungu navázaný na zdravotní aplikaci Samsung Health a spolupracující s hodinkami Galaxy Watch, popř. analogická situace s Apple Health, Apple Watch a potenciálním „iRingem“ – to je něco, co světu chytrých prstenů dosud chybělo. A za krátkou dobu už zřejmě chybět nebude...

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody chytrých prstenů? Dozvíte se dále.