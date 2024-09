Proč je v letadlech zakázáno používat mobily. Úřady se bály interference, kterou přitom nikdy nikdo netestoval

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je v letadlech zakázáno používat mobilní telefony? Historie tohoto zákazu sahá a do roku 1961, kdy americký úřad FAA (Federal Aviation Administration) zjistil, že některá přenosná rádia mohou interferovat s palubními navigačními systémy letadel, protože používala blízká rádiová pásma. A kvůli obezřetnosti došlo k omezení používání elektronických zařízení na palubách letadel. Aerolinky však u zařízení mohly provést testování, a pokud by k žádnému rušení nedošlo, mohly zákaz obejít a zařízení na palubách svých letadel povolit.



Představy byly jiné než realita. Toto je pohled na síťovou komunikaci z letadla a pozemních BTS

To však neplatilo o telefonech, které má na starosti americký úřad FCC (Federal Communications Commision), který v roce 1991 používání telefonu na palubách letadel zakázal. Zatímco na zemi běžně telefon vidí jen na několik blízkých BTS, ze vzduchu mohl vidět na desítky najednou. A pokud by se při letu rychlostí 800 km/h telefon neustále přepojoval na další a další BTS (a telefonů v letadle by nebylo pět ale třeba 200), panovaly obavy z interference v letadle, resp. z přetížení pozemní infrastruktury.

Jenže, teoretické představy FCC narazily na realitu. Plášť letadla je něco jako Faradayova klec, která dokáže blokovat téměř všechny elektromagnetické signály (komunikační antény jsou proto umístěny vně letadla). Signály se mohou šířit jen přes okna, a tedy horizontálním směrem. BTS jsou zase namířeny na zemský povrch, takže signál ve většině případů neposílají „Pánu Bohu do oken“. A to znamená, že ustavení spojení mezi telefonem v letadle a pozemní BTS je velmi složité, prakticky je možné jen tehdy, když letadlo letí velmi nízko.

A to znamená, že telefony v letadlech by mohly výrazně narušit pozemní mobilní sítě jen při vzletu a přistání. FCC však toto možné chování od roku 1991 ani jednou netestovalo. V roce 2005 jen přišlo s prohlášením, že zákaz telefonů (komunikujících na 800 MHz síti) by k ochraně pozemních mobilních sítí neměl být potřeba.

Zákaz je spíše preventivní

Podle dosavadních informací mobilní telefon na palubě letadla nikdy přímo nezpůsobil leteckou nehodu. Aktivací leteckého režimu však přeci jen má jeden výrazný bonus – za letu vám výrazně uspoří baterii. Proč však zákazy telefonů v letadlech stále existují? Ani po letech nemáme důkaz o tom, že by používání telefonu v letadle mohlo být pro let stoprocentně bezpečné. Jeden zapnutý telefon pravděpodobně nic nezpůsobí, 200 zapnutých telefonů by už vliv na sítě a přístroje mít mohlo. A to nikdo riskovat nechce, proto se telefony zakazují preventivně.



5G v letadlech je v EU plánováno prostřednictvím satelitů, které propojují pikocely na palubách letadel s pozemní sítí. Při vzhledu a přistání však stále platí „pro jistotu“ nutnost aktivace leteckého režimu

Konkrétně v EU se však od povinné aktivace leteckého režimu pomalu ustupuje. Evropská komise už v roce 2022 uzákonila to, aby aerolinky mohly cestujícím za letu nabídnout 5G připojení. Aerolinky sice stále mohou při vzletu a přistání vyžadovat aktivaci režimu letadlo, ale nikoliv po celou dobu letu. Samotná konektivita je u vybraných aerolinek, resp. letů, poskytována využitím pikocel na palubách letadel, které jsou s pozemskými mobilními sítěmi propojeny satelitem. Je ale třeba počítat s tím, že toto řešení se netýká roamingového pravidla RLAH („Roam Like at Home“), a že pro něj plastí speciální tarif.

Zdroj: Veritasium, Transformainsights