Proč jsem přešel na iPhone? Protože ani Android mi nenabídne vše

Martin Chroust zde před týdnem napsal třaskavý článek, proč nikdy v životě nepřejde na iPhone. Jeho pohledu rozumím. Člověk zvyklý používat relativně otevřenou platformu s tolika možnosti se těžko bude smiřovat s přístupem, kdy uživatel musí skákat, jak výrobce pískne. Osobně mám ale na mnoho z jeho argumentů opačný názor, nedávno jsem totiž na iPhone přešel a žádný kulturní šok mě nečekal.

Asi to bude mým nastavením. Za 15 let, co používám chytré mobily, jsem většinu času používal jiné platformy než Android. Poslední čtyři roky byly nejdelší souvislý úsek, kdy jsem si pustil do života Google. Loučil jsem se s posledními Symbiany, došel do slepé ulice s Badou, nadšeně vítal Windows Phone 7 a zklamaně opouštěl Windows 10 Mobile. A do toho měl i dvakrát iPhone. Teď jsem do něj spadnul potřetí.

Samsung Galaxy S20 FE (recenze) jsem měl dva roky a byl to ten nejlepší telefon, co jsem si kdy koupil. Uměl vše, co jsem po něm chtěl. Díky snaze korejského výrobce a dlouhodobým aktualizacím bych s ním ještě pár let vydržel. Byl to ale také ten největší telefon, co jsem kdy měl. Věděl jsem, že jestli mě k přechodu něco motivuje, bude to velikost.



Tohle je hlavní důvod přechodu – velikost

Nabídnout totéž v menším balení je ale skoro nemožné. Ani ty Compacty od Sony nedostojí svému názvu. Jenže pak jsem dostal tip na výrazně zlevněný iPhone 13 mini, tak jsem rozbil prasátko a udělal si radost. Přes jeden víkend jsem přetáhnul data, nainstaloval a nastavil aplikace a dnes ani nevnímám, že je něco jinak.

Na otázku z titulku „proč jsem přešel na iPhone“, mám tedy prostou odpověď. Protože jsem chtěl malý telefon a protože nejsem na žádné platformě závislý. Ale zpět k Martinovým argumentům.

V další kapitole píšu o věcech, které vadí Martinovi, ale já je tak nevnímám.