Proč jsem přestal nosit chytré hodinky. Rozptylují, musí se pořád nabíjet a často jen suplují telefon

Chytré hodinky (ale i ty polochytré) mají auru doplňkového zařízení na zápěstí, které prostě musíte mít. Jsou prodlouženou rukou smartphonu, evidují vám spánek, pohyb, cvičení, měří zdravotní funkce, můžete si přes ně zavolat ze zápěstí, spustit na nich aplikace, zobrazit a reagovat na notifikace nebo s nimi třeba bezkontaktně zaplatit.



Proč jsem přestal nosit chytré hodinky? Primárně kvůli slabé výdrži, rozptylování notifikacemi a proto, že často jen suplují telefon v kapse. Mají své nesporné výhody v měření zdraví a aktivit, ale asi nejsem jejich cílová skupina

V mém případě však ani toto nestačí, abych hodinky automaticky každý den nasadil na zápěstí a vrhnul se do víru dat a statistik či plnil denní pohybový plán. Při testování hodinek zkoumám každé zákoutí a využívám je naplno, po sepsání recenze je však však dříve nebo později odkládám, protože jsem o tento segment nositelností ztratil praktický zájem. A přitom by stačilo jen málo, a minimálně u mě hodinky v žebříčku preferencí vystoupaly o něco výše.

Chytré hodinky se posouvají dopředu jen malými krůčky a výrobci jejich nedostatky nemají chuť řešit. Přestal jsem je nosit z celé řady důvodů, např. protože rozptylují notifikacemi, musíte je dost často nabíjet a většinou jen suplují telefon, který máte stejně v kapse. Nebo se alespoň vy vydáváte někam cíleně bez smartphonu, a spoléháte se výhradně na hodinky? Připadá mi to spíše jako zbožné přání výrobců, kteří toho chtějí docílit tím, že do hodinek přidají eSIM. Tak jednoduché to ale rozhodně není.