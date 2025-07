Proč jsem přestal používat tablet. Sedá na něj prach, protože ho snadno nahradí notebook nebo telefon

Pamatuji si doby, kdy byly tablety naprosto nepostradatelnou součástí mobilního života. Telefony měly malé displeje, a tak byly větší displejové plochy pro mnoho uživatelů zcela žádoucí – například pro komfortnější práci, protože na malých čtyřpalcových displejích se toho skutečně mnoho vymyslet nedalo. V posledních letech jsem však dospěl do fáze, kdy se mi tablet válí na stole a marně pro něj hledám využití. Nejsou to špatná zařízení, ale doplácí na to, jak se mobilní trh za poslední roky změnil.





Tablety dnes zastanou dvojí roli. Buď chtějí částečně nahradit notebook či televizi (jako druhá menší obrazovka) nebo chtějí oproti telefonům nabídnout alespoň o trochu větší displej. Ne každý ale pro tablet v dnešní době najde smysluplné využití

V práci používám stolní počítač, doma a na cestách kompaktní 14" notebook. V kapse mám smartphone, na ruce chytrý prsten, a nepřipadá mi, že by mi něco výrazného scházelo. Před lety jsem na tablet nedal dopustit, bral jsem ho všude s sebou a dokonce na něm vyřizoval i pracovní záležitosti, protože jsem k němu měl i doplňkovou klávesnici. Doba se však hodně změnila a dnes se pro mě stal tablet trochu zbytečným zařízením, které nedokážu nikam pořádně začlenit.

Co se s tablety za posledních pár let stalo, nebo je na vině úplně něco jiného?

Telefony zvětšily displeje a jsou častěji po ruce

Hlavní důvod, proč marně hledám využití pro tablet, jsou určitě rostoucí úhlopříčky smartphonů. Ať už se jedná o klasické topmodely nebo o skládací hybridy, displejové plochy telefonů se spíše zvětšují a rozhodně se nezmenšují. Úhlopříčky displejů telefonů atakují metu sedmi palců (je jen otázkou času, než ji překonají), na které tablety před lety začínaly, takže jsou už dostatečně velké pro relativně komfortní práci.



Sedmipalcový tablet z roku 2016, dnes se podobným úhlopříčkám blíží klasické smartphony

Ano, stále je to telefon s menším displejem než notebook, ale já už na něm umím obstojně pracovat a v případě problémů si vezmu do rukou stylus. Asi jsem si na rozměry telefonu zvykl, takže mi nepřipadá, že bych při používání telefonu o něco oproti tabletu přišel. Ruce už vědí, kde se v telefonu nacházejí aplikace, vědí, kam sáhnout, co otevřít, kde najít zástupce a zkratky – což u tabletu, který jsem používal jen občas, rozhodně neplatí.

Na druhou stranu plně chápu, že lidé, kteří mají pouze telefon (a nikoliv počítač), mohou výhody většího tabletového displeje ocenit více než já. Tablet se pro ně stane pracovním zařízením, zatímco u mě sklouzl do roviny zařízení pro krácení volného času. A to je možná až zbytečný luxus. Telefon je navíc hned po ruce, zatímco tablet často musíte hledat.

Notebooky jsou lehčí, než dříve

Tablety s Androidem a iPady měly velkou šanci v dobách, kdy byly notebooky hodně těžké. Když jsem studoval na střední škole, dodnes si vzpomínám na notebook Barbone W Magic, který jsem v roce 2007 poskládal (ano, tehdy to šlo, dnes už je to pasé). Mělo to výhodu v ceně a v komponentách, které jsem přesně chtěl, na druhou stranu se však nedalo mluvit o tom, že by byl notebook kompaktní nebo nějak lehký. Ve školním batohu se rychle pronesl (vážil cca 3 kg), takže v té dávné době bych tablet na cesty rozhodně upřednostnil. A to i přesto, že by neměl potřebné programy a využíval bych ho jen pro prohlížení webu a práci online.



Notebooky jsou oproti minulosti kompaktnější a lehčí. Stále jsou těží než tablety, ale když si porovnáte klady a zápory, alespoň u mě notebook (co do pracovního využití) tablety stále poráží na plné čáře

Dnes jsou v centru dění často menší notebooky, které kladou důraz na úzký profil a nízkou hmotnost. Už pár let používám 14" celokovový notebook, který si beru i na dovolenou. Je sice těžší než tablet, ale zase ne natolik, aby to nijak nevyvážilo jeho nesporné výhody. Ve Windows se mi na cestách pracuje lépe než v Androidu, kde mě spíše rozptylují jednotlivé aplikace. Nemluvě o tom, že mám na notebooku svůj software se zakoupenými licencemi, který bych musel na Android tabletu znovu dokupovat, případně zde identické programy nejsou dostupné.

Baterie není problém, pro čtení jsou lepší čtečky

Ano, tablety mají velké baterie, ale také velké a energeticky náročné displeje. Vydrží déle než smartphony, ale vše je to na úkor horší přenositelnosti. Smartphone mi vydrží den a když potřebuji pracovat, mám k tomu notebook. Ve vlaku se připojím do zásuvky, telefon i notebook mohu v případě potřeby nabíjet s powerbankou, kterou mám stále u sebe. Sám od sebe na úsporný režim vydrží pěkných pár hodin, a to i po několika letech používání, když baterie už dávno není v nejlepším stavu.



Tabletem ani nenahrazuji čtečku knih, hlavně kvůli tomu abych ulevil očím po celodenní práci. Zatímco dříve měly čtečky malé displeje, dnes už jsou zobrazovací plochy s E ink displeji mnohdy srovnatelné s tablety

Tablet mi do celku vůbec nezapadá. Dříve jsem ho používal i pro čtení elektronických knih, jenže klasické displeje (byť s teplejší bílou ve čtecím režimu) se nedají srovnat se čtečkou elektronických knih. Na dovolenou tak primárně sahám po čtečce nebo ještě lépe po klasické knize, pokud se vejde do příručního zavazadla. Po práci, kdy mám před sebou neustále displeje telefonů nebo monitor počítače, si chci nechat oči odpočinout a tak ani tehdy klasický tablet pro čtení nepřichází v úvahu.

K čemu (občas) používám tablet

Tablet se v mých očích za posledních pár let přesunul ze škatulky „pracovní zařízení“ do kolonky „konzumace multimédií“. Když ho dnes vezmu do ruky, je to vlastně jen výhradně kvůli tomu, že si chci pustit něco na televizi nebo na Netflixu (když se manželka dívá na televizi), nebo si chci občas pustit nějakou hru. Většinou je to ale po delší době, a než se hra aktualizuje a stáhne si všechna data, musím jít dělat něco jiného. Děti mají na tabletu aplikaci pro malé školáky, a to je vlastně celkové využití dnes už domácího tabletu ve zkratce. Děti jej mají v rukou jednou za týden a vlastně jej používají daleko více, než já.



Tablet používám jako druhý displej pro sledování Netflixu, když se žena dívá na něco jiného

Tablet se pomalu vybíjí a přitom čeká, že na něj občas něco málo udělám. Spíše však pasivně v roli pozorovatele, než že bych na tabletu přečetl nebo napsal e-mail či něco nakreslil. Rychlé odpovědi hravě zastoupí telefon, větší práci udělám na počítači nebo notebooku. Například pro úpravy textů je počítač uzpůsobený daleko lépe, což platí i o editaci fotek. Nebo se nabízí použít bezplatný Photoshop v mobilu, který upraví fotku rychleji, než bych našel tablet.

Jenže tabletu, který jen plní roli „většího zobrazovače“, je velká škoda. A vlastně se ani nedivím tomu, že trh s tablety rok od roku klesá. Na trhu jsou primárně levné modely nebo naopak ty nejlépe vybavené, střední třída mizí. Existuje totiž jen jedna silná stránka, která by mohla tablety dlouhodobě udržet na předních místech zájmu – a tou je náhrada notebooku či počítače.



Desktopové prostředí na tabletech se postupně vylepšuje, brzy se objeví u všech Androidů bez ohledu na značku, ale stále je to jen Android, který se navenek tváří jako Windows. A to se svými výhodami a nevýhodami

U Androidů se to bohužel nepovedlo. Desktopové režimy jsou jen iluzí desktopového systému, a když už, tak raději za dvě sekundy obnovím notebook s Windows 11 z hibernace, což trvá jen o něco déle než odemknutí tabletu s Androidem. A možnosti při práci, úpravách fotek a videí či prohlížení webu jsou s Windows nesrovnatelné. Asi bych si tablet dokázal představit reálněji, kdybych nevlastnil notebook. Jeho používání souběžně s notebookem je možná až příliš velký luxus.

Apple naopak s novým systémem iPadOS 26 volí opačnou cestu. Systém se bude ovládat podobně jako macOS a Apple tak trochu hodlá konkurovat prodejům MacBooků. To je ale asi jediný směr, kterým se tablety mohou ubírat. Buď nahradí svou kompaktností notebooky, ale bez zhoršení uživatelského rozhraní, nebo na nich pustíte pohádky dětem při cestě letadlem nebo vlakem. K tomu však nebudete potřebovat žádné drahé modely – koupíte je jednou za několik let a budete je mít doma, dokud budou fungovat. Jenže dětem můžu pustit pohádky i na telefonu.

Pro můj způsob využívání je tedy tablet zbytečný. Na Netflix koukám na televizi nebo v mobilu, práci obstará stolní počítač nebo notebook. Čtečka zase zajistí komfortnější čtení knih.

A jak to máte vy? Máte vlastní tablet, nebo alespoň jeden rodinný, který sdílí členové domácnosti, nebo jste ho už dávno vyřadili ze seznamu domácí elektroniky? Dejte nám vědět do diskuse pod článkem.