Proč lidé volí Pixel místo Samsungu nebo Applu? Chtějí něco jako iPhone, ale nemá to být iPhone

Také vás někdy napadlo, proč lidé přecházejí mezi Samsungy, Pixely nebo iPhony? Důvody mohou být ryze individuální, ale také předem promyšlené. Každá značka telefonů má své výhody i nevýhody. Samsung je však stále vnímán jako nejdůležitější značka v ekosystému Androidu, zatímco Apple je jedničkou na druhé straně barikády. Proti Applu se však hodně viditelně (a dlouhodobě) profiluje Google, ať už při přímém srovnání specifikací nebo v rámci marketingové kampaně #BestFriendsForever.



Proč chtějí uživatelé Pixely na úkor iPhonů a Samsungů? Někteří vyhlížejí telefon ve stylu iPhonu, který ale není jako iPhone. Možná proto jsou si Pixely a iPhony natolik podobné. Teď se k nim vzhledem přibližovaly Pixely, letos na podzim to bude zřejmě obráceně

Jenže proč vlastně místo Samsungů a iPhonů zvolit telefon řady Pixel? Diskuse uživatelů na Redditu poukázala na zajímavé důvody.

Software, AI ale i jeden speciální důvod

Pixely v prvé řadě neplatí za rekordmany co do výpočetního výkonu, zato jsou první s aktualizacmi Androidu nebo alespoň téměř první. Jedním z hlavních důvodů je podle uživatelů i minimum bloatwaru, což je nechtěný předinstalovaný obsah v telefonech. Třeba Samsung jej za poslední roky výrazně omezil, přesto však v telefonu najdete řadu jeho aplikací, které jen duplikují aplikace od Googlu. A ty se dají často používat bez větších problémů. iPhone je pro některé uživatele zase příliš uzavřený, a tak může Pixel působit jako ideální zlatý střed.

Google má, zdá se, i řadu příznivců díky čistému uživatelskému rozhraní, které může působit ve své jednoduchosti lépe než nadstavba One UI se spoustou doplňků. A tento důvod bude zřejmě brzy ještě důležitější, protože Google v průběhu letošního roku zavede do Pixelů nový designový jazyk, kterým se Pixely od ostatních ještě více odliší. Podle některých je software Pixelů lépe optimalizován na míru hardwaru, protože za obojím stojí Google. Je to vlastně něco na způsob toho, jak se svou platformou a telefony zachází Apple.

Dalším důvodem jsou fotoaparáty, u nichž umí Google historicky „z minima vymáčknout maximum“, a to za přispění umělé inteligence. K tomu ještě musíme připočíst aktualizace od Googlu výhradně pro Pixely a také tradičně dlouhou softwarovou podporu. Uživatelé oceňují i umělou inteligenci u Pixelů, která je částečně shodná s tou u Samsungů (resp. Samsungy používají AI od Googlu). Přesto s některými funkcemi Google přišel dříve a dá se očekávat, že i některé budoucí AI funkce nabídne opět nejdříve u „svých“ Pixelů.

Nejpřekvapivější však byl komentář těch, kteří chtějí „něco jako iPhone, který ale není iPhone“. Možná právě proto se Pixely snaží iPhonům vzhledem stále hodně přibližovat. Design Pixelů tedy určitě není náhoda, ale předem promyšlená strategie.