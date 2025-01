Proč má smysl, aby se do iPhonů vrátilo Touch ID. Stačí se podívat na iPady nebo Androidy

Když Apple přišel u iPhonu X s 3D skenerem Face ID, který se začal používat jako hlavní (a jediná) metoda biometrického zabezpečení, ve stejnou dobu vypustil čtečku otisků prstů Touch ID. Už v minulosti se ukázalo, že se jednalo o krátkozraké rozhodnutí, např. v době, kdy jsme si obličeje zakrývali rouškami a respirátory, musel Apple u Face ID částečně snížit jeho zabezpečení, protože skenoval jen oblast okolo očí. Apple na „podstatný detail" zapomněl i u brýlí Vision Pro. Face ID totiž nefunguje, když máte brýle nasazené na obličeji.



Face ID je hlavní metodou biometrického zabezpečení iPhonů. Proč by však nemohla mít alternativu v podobě Touch ID? Čtečka by se schovala do bočního tlačítka nebo pod displej, jak je to už několik let běžné u Androidů

Ano, brýle od Applu zatím nejsou nějak široce rozšířeným zařízením, přesto by výhledově měla růst jejich uživatelská základna. Zvláště když se očekává, že Apple postupem času nabídne další modely brýlí, které by mohly být levnější. Jenže u Applu jsme si zvykli na to, že myslí na každý detail, a u Vision Pro jaksi zapomněl na to, že budeme chtít s brýlemi na hlavě třeba používat iPhone. Apple by mohl Face ID opět upravit, aby skenovalo jen nezakrytou oblast, což by však bylo podstatně náročnější než u zakrytí obličeje rouškou. Anebo alespoň nabídnout hybridní režim, kdy by stačilo odemknutými brýlemi Vision Pro se jen podívat na iPhone pro odemknutí. A to za předpokladu, že by byla obě zařízení přihlášená pod stejným účtem.

Nastal čas k návratu Touch ID?

Možná konečně nastal čas k tomu, aby se Apple konečně rozhýbal a vrátil do telefonu Touch ID. Osobně v tom nevidíme absolutně žádné překážky. Úplně jednoduchá by byla integrace Touch ID do zapínacího tlačítka. Apple totiž nemusí „znovu vymýšlet kolo", stačí mu jen použít stejný přístup jako u iPadů. A pak tu máme poddisplejové čtečky v optické a ultrazvukové podobě, které se u Androidů používají už několik let. Je to dávno dotažená komponenta, kterou jen stačí integrovat pod displej tak, jak to dělá Samsung, Xiaomi, Google a další velké či malé značky.

Pro Touch ID bychom u iPhonů našli určitě daleko více scénářů, v nichž by bylo přiložení prstu na displej nebo na boční tlačítko „přirozenější" než skenování obličeje. Z hlavy nás napadají např. bezkontaktní platby.

Face ID a Touch ID mají každé své výhody a nevýhody, a možná je na čase, aby Apple do iPhonů nasadil obě technologie najednou a nechal uživatele, ať si vyberou tu, která jim sedí nejlépe. Předvybraný Face ID nemusí být ve všech ohledech tou nejvhodnější variantou. Jediným ústupkem by byly vlastně jen odlišné kryty pro telefony, které by nesměly překrývat zamykací tlačítko, ale musel by pro něj mít nachystaný výřez.

Uvítali byste u iPhonů návrat čtečky otisků prstů? Pokud ano, byla by pro vás vhodnější čtečka pod displejem nebo v zamykacím tlačítku jako u iPadů?

Via: 9to5mac