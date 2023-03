Proč mám iPhone a proč nikdy nepřejdu na Android

Jsem Applista, už třináct let. Už třináct let s ledovým klidem poslouchám a sleduji žabomyší války, kdy si příznivci jedné, či druhé platformy vjíždějí do vlasů a častují se různými vulgaritami. Můj první iPhone byl model 4S, který jsem kupoval hned při uvedení, tedy na podzim 2011. Mé první jablíčko byl ale MacBook Pro kupovaný už z kraje roku 2010, ke kterému jsem používal HTC Touch HD2 s Windows Mobile 6.5 a pak jsem měl docela dlouho BlackBerry Bold 9780, na který s láskou vzpomínám. Až teď si uvědomuju, že jsem si vlastně za celý život nekoupil telefon s Androidem. Jenže za mou bezmála desetiletou štaci v časopisu Computer mi prošlo rukama asi 800 až 900 mobilů a světe div se, většina byla s Androidem. Zkušeností s druhou stranou mám tedy hromadu a ve své podstatě jsem možná Android používal za ty roky víc než iOS. Vím, že se najdou skvělé telefony s Androidem, že skvěle fotí, že jsou rychlé, skvěle zpracované a v mnohém iPhone předstihnou. A tohle je věc, kterou mi ortodoxní Androidisté rádi připomínají.

Můj první jeblečný telefon byl iPhone 4S, který jsem pořídil na podzim roku 2011. Jenže jako správnému Applistovi, je mi to vlastně fuk. Je to jako když najdete skvělou hospodu, kam chodí kamarádi, máte si s kým povídat, chutná vám pivo, ale každou chvilku přiletí někdo z protější vinárny a pořvává na vás, že pivo pijí jen ovce, že víno je lepší. Že tohle rulandské má mnohem lepší barvu než vaše pivo, že korkové špunty jsou mnohem lepší než plechové zátky atd. Některé argumenty jsou platné, jiné zcela mimo. A stejně tak, jak jsem spokojený v mé oblíbené hospodě s mým oblíbeným pivem, tak jsem spokojený také s iPhonem, nějak nemám potřebu se hnát někam, kde je to možná lepší. Na dalším listu vysvětlím, proč nemůžu přejít na Android a že to není jen o hardwaru.

Těch peněz, co jsem do toho dal Při přechodu na Android by mě ani tak nebolela změna samotného telefonu, asi bych si z nepřeberného množství vybral něco, co velikostí a zpracování odpovídá iPhonu Pro Max, ale daleko větší bolest bych cítil u aplikací. Nejde ani o to, že by na Androidu nebyly aplikace, které bych potřeboval, tady bych asi z 99 % našel nějakou alternativu, ale bolelo by mě to, že bych je musel kupovat znovu. Za ty roky používání iOS mám nakoupených tolik aplikací, že jejich cena možná přesahuje hodnotu samotného telefonu. A tohle bych musel u Androidu kupovat celé znovu.

iCloud a všechno s tím spojené je důvod, proč se iPhonu nevzdám. Nejde o to, že by Google neměl alternativu, ale mám kopřivku při představě, že budu všechna ta data z cloudu někam migrovat Druhá věc je to, že platím předplatné Apple One, kde mám mail na vlastní doméně, spoustu místa v cloudu, automatické zálohování fotek, automatickou zálohu SMS zpráv, a hlavně mám zálohovaný telefon tak, že když vybalím z krabičky nový iPhone, můžu mít kopii toho starého skoro 1 : 1. Google nabízí do jisté míry podobné služby, ale při představě že bych měl celý ten komplex, který roky používám migrovat někam jinam, tak jsi mi dělá fyzicky špatně. Ekosystém. Ošklivé slovo, ale naprosto přesné Na jednu stranu musím otevřeně přiznat že jsem lapen, Apple mě pevně drží ve svých spárech a já vím, že z jeho ekosystému neuteču. Mám iPhone, mám Apple Watch, mám iPad a mám iMac. Lidem s Androidem se velmi těžko chápe kouzlo iPhonu pokud jej berou jen jako samotný telefon, pak musím přiznat, že některé argumenty, že je Android lepší, jsou jednoznačně pravdivé.

Provázanost iPhonu a Macu je fantastická, nejlepší je, že není třeba nic nastavovat. Funguje to hned po vybalení z krabice. Pokud ale vezmete iPhone jako součást řetězce, kdy na telefonu rozepíšete SMS zprávu a v klidu ji dopíšete na tabletu, kdy na počítači upravíte fotku a v telefonu můžete úpravy vzít zpět, kdy můžete na iMacu přijmout hovor a při odchodu z kanceláře plynule přejít na iPhone, tak se zamilujete. A hlavní je, že tohle všechno funguje bez nastavování, hned po vybalení z krabice, stačí se jen přihlásit Apple ID. Ta provázanost je tak návyková, že jednoduše nemůžu vyměnit iPhone za Android, protože bych pak musel vyměnit celý řetězec a to prostě nedává smysl. Androidový svět se k tomuto standardu snaží přiblížit, a nutno říct že se mu to velmi daří. Jenže Apple tohle už má roky hotové. Dále si můžete přečíst, co všechno by mě mělo štvát, ale je mi to ukradené.

Sociální status? Pro někoho možná, pro mě ne Ptám se sám sebe, jestli mám jako obtloustlý metalista s dlouhými vlasy a kousavým smyslem pro humor důvod hledat nějakou materiální věc, která by mě měla nějak reprezentovat. Odpověď je asi jasná; nemám. A myslím si, že většina majitelů iPhonů to bude mít stejně. Jedním dechem ale dodávám, že v minulosti iPhone jako sociální statut určitě fungoval a nevylučuji, že to tak někdo může mít i dnes. Ale podívejte se, co se se smartphony stalo za posledních několik let. Co člověk, to chytrý telefon. Je to jako boty, většina populace je prostě nosí. Někdo má levnější, někdo si kupuje dražší, protože jsou pohodlnější a déle vydrží a někdo v tom hledá sociální statut. Pro mě iPhone nástroj, je to lopata, co mi pomáhá vydělávat peníze. Když si Androidisté stěžují Nejvíce výtek na iPhone není slyšet od uživatelů iPhonů, ale od Androidstů, což je prostě nesmysl. Něco jako když se militantní vegan vetře na zabíjačku jen proto, aby všem mohl říct, co dělají špatně. Lightning – jasně, USB-C by bylo lepší, ale ten konektor je tu s námi přes deset let. Jablíčkáři mají kabely, tunu příslušenství... Nejvíce stížností slyším od lidí, kteří iPhone ani nemají, ale ví, že je to špatně. Lightning není ideální, ale zvykli jsme si. iOS je uzavřený – častá výtka, kdy lidé zaměňují největší přednost systému za chybu.

Lightning se poprvé objevil u iPhonu 5 v roce 2012. Je tu s námi už deset let a nejvíce paradoxně vadí lidem, kteří iPhone vůbec nemají, čímž neříkám, že by se mi USB-C v iPhonu nelíbilo víc. Když vám vadí zavřený systém, tak si prostě kupte Android. Já beru uzavřenost jako velkou přednost, ze které jako uživatel těžím: jde mi zejména o stabilitu systému (že padají aplikace třetích stran nepočítám, na to může a nemusí mít systém vliv), jde o to, že mám nový systém v den vydání, že iPhone dostává softwarové updaty klidně i šest let a dalo by se pokračovat. Uzavřenost není chyba, ale chápu, že nemusí sedět každému. Sideloading – ne díky. App Store je děsivě nepřehledný, stejně jako Google Play. Nechci další nepřehledný a ošklivý obchod. Je na Androidu nějaký alternativní obchod s aplikacemi, který nevypadá jako semeniště virů a trojských koní? Aby si hejtři spravili chuť, tak v další kapitole vám otevřeně řeknu, co mě na iPhonu štve.

Občas myslí Apple zadkem Tady toho mám na srdci tolik... Nastavení je obrovský zmatek. Základ z původních iOS je skvělý, ale jak Apple nabaluje a nabaluje funkce, které pak lišácky rozsévá do různých záložek, stále častěji bývám ztracen. Někdy se přidávají položky logicky, častěji ale spíše nelogicky. Před pěti lety bych tvrdil, že Nastavení je na Androidu zmatené, dnes tvrdím opak. Tenhle bordel by měl někdo uklidit. Práce s plochou je další věc, která mi pije krev. Původní řazení ikon jedna vedle druhé z původních verzí systému mi vůbec nevadilo. Skládání ikon podle vlastních představ je totiž opruz, který prostě nefunguje. A od té doby, co jsou ve hře widgety, jsem se na úpravy plochy vykašlal úplně. Buď dejte uživatelům volnost, ať si s plochou dělají co chtějí nebo zakažte úpravu plochy úplně. Tohle polovičaté řešení, ve kterém je se nedá aplikace v poslední plochy nějak rozumně přesunout do složky na první ploše, je fakt na prd.

Složky s aplikacemi jsem si udělal někdy v době iPhonu 6 Plus a od té doby na to kašlu. Aplikace ma dalších plochách mám naházené jak seno a používám vyhledávání. Neuvěřitelně mě štvou widgety, které dělají na ploše ještě větší bordel, takže je nepoužívám. Nastavení je obrovský zmatek, která je na konci seznam všech nainstalovaných aplikací, takže když chcete vypnout využití mobilních dat u YouTube, čeká vás hodně dlouhé scrollování. Podpora češtiny je tristní. Siri v češtině je vlhký sen, o kterém se básní už roky. Jenže čeština je prý příliš složitý jazyk a používá jej málo lidí. A přesně z tohoto důvodu Apple raději implementoval podporu finštiny, což je netriviální jazyk, který není podobný snad ničemu a ještě jím mluví něco přes 5 milionů lidí. Další příklad je norština, podobně jednoduchý jazyk, který opět používá přes 5 milionů lidí. Absence češtiny u Siri je ostuda. Co hůř, na chybějící českou Siri je navázána hromada dalších věcí: oficiálně si nekoupíme HomePod, našeptávání slov u klávesnice v iOS nebo možnost psaní tahem přes písmena je nám taky zapovězená, byť to konkurence umí už roky. Na Apple Watch není možné psát znaky kreslením, jak kdyby se naše A nějak lišilo od toho finského. Vyloženě mě štve nepodpora některých technologií. Proč nemůžu nabíjet Apple Watch na zádech iPhonu? Chci to jako nouzovku, když zapomenu zcela proprietární nabíječku pro hodinky, což je taky „opruz“. Proč se nemůžu bezdrátově připojit k libovolné televizi nebo projektoru? AirPlay je fajn, ale podpora dalších standardů by lidem udělala radost. Chci mít možnost něco poslat na jiný telefon nebo počítač přes Bluetooth/Wi-Fi. AirDrop funguje skvěle, ale kdo nemá jablíčko, tak má smůlu. Na dalším listu vám řeknu, proč je pro mě iPhone ten nejlepší telefon.