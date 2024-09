Proč nekupovat novodobé AI smartphony? Je to další sociální experiment s nejasným koncem

Proč nekupovat novodobé smartphony s umělou inteligencí? Protože vůbec nevíme, co nás čeká. Tak by se dala shrnout aktuální situace ve světě smartphonů, ve které můžeme vidět i analogii se sociálními sítěmi. Když vznikly v prvních letech nového milénia, nikdo nevěděl, jakou tyto sítě budou mít vliv a finanční hodnotu. Sociální sítě ale byly nezastavitelné, jejich ředitelé jsou zajištění na několik životů a jejích výtvory dodnes mají v digitálním světě ohromný vliv. A to bez ohledu na to, jaká negativa to přineslo běžným lidem.



Umělá inteligence v mobilu zřejmě ovlivní svět stejně, jako to před lety udělaly sociální sítě

Něco podobného by se mohlo opakovat i u mobilní umělé inteligence, jenže s tím rozdílem, že bude AI chtít nahradit to, co z nás dělá lidi. Tedy, nejen spojení s ostatními při komunikaci (a způsobu, jakým stylem komunikujeme), ale také emoce nebo principy, díky nimž vznikají dlouhodobá životní pouta. Když necháme vše na AI, co bude naše „přidaná hodnota“?

Novodobý sociální experiment

Zvláště znepokojivá byla v tomto ohledu nedávná reklama Applu. Rodina se sejde u hrobu nedávno zesnulé rybičky, kterou chce otec vychválit, ale nedaří se mu to. Byla to jen obyčejná rybička. Jeho dcera v iPhonu zadala vytvoření prezentace rybičky s hudbou na pozadí, která vzala fotky z telefonu a zkombinovala je s fotkami druhu této ryby, aby vytvořila umělé vzpomínky.

Telefon je najednou ve středu dění, místo toho, aby otec nechal svou mladší dceru truchlit, a starší vysvětlil, že jsou chvíle, do kterých telefon prostě za žádnou cenu nepatří. Ne, telefon s umělou inteligencí je v reklamě považován za to důležitější, protože může nahradit neexistující vzpomínky a emoce. A to může být nebezpečný precedens.

iPhone a tvorba umělých vzpomínek:

Pravdou je, že se umělá inteligence nezastaví u rybiček. Už teď jsou na světě firmy, které nabízí „komunikaci se zemřelými“. AI je totiž jedno, koho má symbolizovat, je to pro ní jen jeden z úkolů. Výsledek promptu. Proč se to všechno děje? No přece kvůli peněz. Téměř většina bohatství, které v loňském roce nastřádali nejbohatší lidé na světě, má spojitost s akciemi firem, které hojně investovaly do umělé inteligence. A to rychle, bez rozmyslu, bez přemýšlení, jak to ovlivní běžné uživatele. S cílem co nejvíce potěšit akcionáře.

Pokud si dnes pořídíte iPhone, Pixel nebo Galaxy s umělou inteligencí, účastníme se dalšího sociálního experimentu. Ten má ukázat, co se stane, když naše myšlení a pocity přesměrujeme na generativní umělou inteligenci. Nevíme, co to udělá s vývojem emocí u dětí, když budou muset slepě důvěřovat umělé inteligenci, a otázek je celá spousta...

Dalším velkým problémem je i to, že mnozí začínají umělé inteligenci důvěřovat až příliš. Radiologové v Německu vyhodnocovali mamogramy, k nimž měla co říct umělá inteligence. Její reakce však byly v rámci studie uměle zmanipulované, přesto se řada radiologů s dlouhodobou praxí nechala relativně snadno umělou inteligencí zviklat a přesvědčit o opaku. A to už je velké bezpečnostní riziko.

Jsme ochotni toto riziko podstoupit i u telefonů? Už za pár let bude hranice toho, co je skutečné, co vymyšlené a co by mohlo být vytvořené umělou inteligencí úplně nevýrazná...

Zdroj: Newstatesman