Proč nepoužívat veřejnou Wi-Fi na dovolené. Bankovnictví otevírejte jen přes mobilní data nebo VPN

Už necelý měsíc (pro šťastlivce o trochu dříve) vypukne každoroční dovolenkové šílenství, kdy vyrazíme nejen po Evropě, ale i za hranice našeho kontinentu. Zatímco v zemích EU voláme a používáme data za stejných podmínek jako doma (operátoři mohou pouze omezit maximální objem přenesených dat v zahraničí u neomezených tarifů), při cestách dále do světa se neobejdeme bez roamingu nebo turistické datové eSIM. V obou případech však budete chtít data (logicky) šetřit a tak vás brzy začnou lákat veřejně dostupné Wi-Fi sítě.



U Androidů můžete bezpečnost telefonu na veřejné Wi-Fi síti vyztužit VPN službami. Ty otestované mají na Google Play vlastní odznak

Možná to začne už na letišti při příletu, možná až na ubytování, kdy se okamžitě připojíte k první veřejné Wi-Fi síti, na kterou narazíte. Podle nedávného průzkumu zhruba 15 procent uživatelů smartphonů na dovolených bez okolků používá veřejné Wi-Fi sítě bez jakýchkoliv dalších bezpečnostních opatření. To je však velký hazard, protože tyto sítě často nemají ani základní bezpečnostní ochranu. Obzvláště v zahraničí, kde mohou vlastníci těchto sítí počítat s velkým a pravidelným pohybem připojených zařízení doslova z celého světa.

Neautorizované osoby mohou vstoupit do vašeho datového přenosu a odposlechnout například přihlašovací údaje nebo naopak do vašeho mobilního zařízení dostat malware. Stačí si vzpomenout, kolikrát jste se v zahraničí přes mobil a veřejnou Wi-Fi (v prohlížeči nebo aplikaci) přihlašovali třeba ke svému internetovému bankovnictví.

Na bankovnictví raději mobilní data nebo VPN

Pro bezpečnější surfování na webu platí, že byste v prvé řadě neměli zbytečně šetřit na zakoupeném datovém objemu. Raději investovat o pár stovek více a neomezovat se, než pošetřit dvě stovky, což je vzhledem k ceně zájezdu „nic“, a pak se přepojovat od jedné Wi-Fi k druhé.

Pokud skutečně chcete ušetřit data prostřednictvím místní Wi-Fi, přihlašujte se do bankovnictví a citlivých aplikací pouze přes mobilní data, případně přes mobilní VPN. Ty podle nedávného průzkumu používá jen 10 procent dotázaných, přesto mohou tyto služby na dovolené zajistit zabezpečené šifrované spojení. I zde je však třeba být obezřetný a mít nainstalovanou a odzkoušenou VPN službu, kterou například používáte v práci nebo ji máte předplacenou.

V minulosti se totiž malware dostával do telefonů i přes VPN, proto jsou například na Google Play VPN aplikace pravidelně testovány nezávislou stranou. Ty, které projdou bezpečnostními kontrolami, mají zpřístupněný odznak přímo ve své kartě na Google Play. To sice nezaručuje stoprocentní bezpečnost, na druhou stranu se těmito testy odfiltrují VPN služby, které to s uživateli nemusí myslet úplně dobře.