Proč? Neřešto. Nové předplacené tarify od Kaktusu nabízí slušnou porci dat do Česka i zahraničí

Virtuální operátor Kaktus má dva nové předplacené tarify Neřešto. Oproti balíčkům se jejich ceny měsíčně nestrhávají z vašeho kreditu, ale přímo z uložené platební karty. A to znamená, že u nich nelze nijak využit tradiční Dobíječku, u které vám operátor při dobití krátkodobě přihodí 100% bonus navíc. Na druhou stranu jsou tarify nacpány slušnou porcí dat, bezplatnými daty na sociální sítě a základními minutami a esemeskami.

Základní varianta tarifu stojí 300 Kč. Za stažení této platby z vaší karty dostanete měsíčně 6 GB dat na cokoliv, neomezenou datovou komunikaci na sociálních sítích a k tomu sto minut a sto SMS zpráv. V roamingu můžete využít navíc až 8 GB dat. Komu by to nestačilo, je tu ještě druhý tarif, v němž máte za čtyři stovky rovných 16GB dat! Minutáž a počet textovek zůstává stejná, data v roamingu jsou navýšena na 10 GB (v součtu tedy 26GB FUP). Nevyčerpané jednotky se vám převedou do dalšího měsíce, služby účtované navíc se vám budou strhávat standardně z kreditu.



Neřešto tarify od Kaktusu jsou dva, u obou se nevyčerpaná data, minuty i SMS převádí do dalšího měsíce. K datovému balíku pro ČR máte ještě separátní datový balíček do zahraničí

Pokud chcete služby začít využívat, stačí si objednat novou SIM za 300 Kč, v rámci které máte měsíc Neřešto „zdarma“ Následně je třeba v samoobsluze nebo v mobilní aplikaci přidat platební kartu a aktivovat předplatné Neřešto. Pokud již SIMku od Kaktusu máte, stačí obdobnou cestou jen přejít na tarif Neřešto. Ovšem za předpokladu, že zrovna nemáte aktivní žádný balíček. Kompletní podmínky služby se dočtete na webu operátora.