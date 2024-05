Proč platit za mobilní umělou inteligenci. Bezplatných aplikací je spousta, už teď je z čeho vybírat

Umělá inteligence je v mobilním světě aktuálně to nejdůležitější... tedy, alespoň si to myslí výrobci a vývojáři, kteří nás nepřestávají zásobovat stále novými a novými funkcemi a aplikacemi, které v sobě mají určitou formu umělé inteligence. Jenže, zatímco světoví giganti jen čekají na to, že si na AI nástroje natolik zvykneme, že nám přijde přirozené za ně (možná už za pár měsíců či let) platit, pravdou je pravý opak. AI aplikací už je dnes velmi mnoho, a většina uživatelů si s bezplatnými tituly hravě vystačí.



Platit za mobilní umělou inteligenci nedává smysl, pokud nehledáte nějaké profesionální využití. Běžní uživatelé si vystačí s bohatým bezplatným AI obsahem

S umělou inteligencí můžete v mobilu chatovat, vytvoří vám umělecký obraz za pár vteřin, odhalí chybu v programátorském kódu nebo jeho část rychle vytvoří. Prakticky na cokoliv už dnes existuje AI aplikace. Některé jsou placené, jiné však zcela zdarma, a ještě si navíc mezi nimi můžete vybírat. Poslední verze ChatGPT je k dispozici zdarma všem (s omezeními), pak tu máme ještě Gemini od Googlu, která naráží na regionální omezení, ale také Copilota od Microsoftu, který je součástí, nejen softwaru amerického giganta, ale nově třeba i Telegramu. Nehledě na to, že existuje i spousta další aplikací, které možná ani neznáte. Perplexity, Ideogram,... a všechny se dají používat i zdarma.

Spousta bezplatných AI aplikací

Většina zmíněných aplikací nepotřebuje žádnou formu předplatného, často dokonce ani žádné vytvoření uživatelského účtu. Ano, jsou zde často umělá omezení na počty využití, ale běžný uživatel s tím zřejmě nebude mít žádný problém. Tedy alespoň do té doby, než do vytvořeného obsahu cíleně zasáhnou mechanismy, díky nimž se bezplatné funkce stanou nepoužitelné.

Za současné konstelace však firmy i vývojáři aplikací poskytují plně funkční AI funkce často zcela zdarma, a mají k tomu dva hlavní důvody. Tím prvním je to, že čím vyšší počet uživatelů, tím větší je pravděpodobnost získání dalších investic. Tito uživatelé navíc „trénují“ umělou inteligenci, protože je pro ní nejdůležitější adekvátně reagovat na uživatelské dotazy či vzorce chování skutečných osob. Za toto „cvičení“ AI by uživatelé měli správně dostat zaplaceno, místo toho dostávají software „zdarma“. Pro mnohé vývojáře jsou však tato data doslova zlatý důl. Za paywall se pak schovávají jen některé funkce pro profesionály.

Pokud za AI v mobilu ani v budoucnu nehodláte platit, nečekají vás žádná zásadní omezení. Nové multimodální možnosti ChatGPT-4o jsou s určitými omezeními k dispozici zdarma, a daleko využitelnější, než dříve, a na to musí reagovat Google a Microsoft. V prvním případě to je vidět u zpřístupnění funkcí Magic Editor a Magic Eraser i u uživatelů bez předplatného Google One, kteří už nemusí vlastnit Pixely. Copilot se zase učí více spolupracovat s telefonem... a to znamená, že i k něm nejlepším AI funkcím v mobilu bude prakticky vždy nějaká bezplatná alternativa.

Placené AI služby samozřejmě existovat budou, a to s kvalitnějšími či specializovanými výstupy, pro běžného uživatele však tyto rozdíly budou téměř neznatelné. Připravte se na to, že nás možná už velmi brzy (Apple WWDC startuje za necelé dva týdny) začnou výrobci (ano i Apple) podprahově nutit k tomu, abychom za „skvělé mobilní AI nástroje“ začali platit. Pokud si ale zachováte klidnou hlavu, zjistíte, že to vůbec není potřeba.

Via Androidpolice