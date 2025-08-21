Proč při nastavování budíku v iPhonu končí výběr v čase 16:39? Je za tím posedlost Applu devítkami

Komunita uživatelů na Redditu objevila zajímavou zvláštnost týkající se budíků v iPhonech. Při jejich nastavování se přesný čas zadává pomocí dvou „rotačních válců“, případně lze čas budíku nastavit ručně kliknutím na hodiny nebo minuty. U takových válců se obecně předpokládá, že budou „nekonečné“. To by v českém iPhonu znamenalo nastavení hodin od 0 do 23 a minut od 00 do 59. Komunita však zjistila, že tyto válce jsou překvapivě konečné a končí v čase, který na první pohled nemusí mít logické vysvětlení.
Konečný a počáteční čas při nastavování budíků v iPhonu. Proč zrovna tyto hodnoty a ne jiné?
Zkuste si to sami: otevřete aplikaci Hodiny na iPhonu, přepněte na kartu Budíky a přidejte nový budík stisknutím tlačítka plus. Pokud máte při rolování opravdu rychlé prsty, za několik sekund se při rychlém posouvání dostanete na překvapivý konec obou válců. Zobrazí se vám čas 16:39. Samozřejmě to funguje i opačným směrem – když budete oběma prsty rolovat na opačnou stranu, bude to sice trvat déle, ale když dorazíte na konec, na displeji se zobrazí čas 1:00.
Proč? Protože má Apple rád devítky
Na konečný čas 16:39 upozorňují i další uživatelé. Někteří z nich se dostávají na čas 19:39, což však může být způsobeno rozdílným časovým pásmem aktuální země při roamingu oproti domovské zemi. Proč právě tento čas? Programátoři systému iOS si zřejmě oblíbili devítky. Devět minut je totiž standardní prodleva při odložení budíku a čas 16:39 představuje v podstatě 999 minut přepočtených na hodiny a zbývající minuty. Alternativní vysvětlení spočívá v tom, že sekce hodin a minut uchovává celkem 10 000 hodnot, z čehož lze (včetně počátečního času 1:00) vypočíst konečný čas 16:39.
Sluší se zmínit, že při nastavování budíků u Androidů (OnePlus, Pixel, Samsung) jsou tyto válce skutečně nekonečné. Při našem testování jsme na jejich konec nenarazili. U iPhonů existuje ještě jedna zvláštnost: když se pokusíte nastavit čas budíku v rozmezí 1:60 až 1:99, někdy vám nereálné vyjádření minut zůstane ve výběru „viset“, jindy iPhone toto nesprávné vyjádření minut okamžitě přepíše.
Zdroje a další informace: Reddit