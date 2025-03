Proč si Apple vysnil iPhone bez portů. Uživatelům namluví, že je to cool, a pak je zkasíruje za MagSafe nabíječku

Mark Gurman z Bloombergu vynesl na veřejnost informaci o tom, že Apple u chystaného iPhonu 17 Air zvažoval, že by jej zbavil USB-C konektoru. Teď už víme, že se jednalo jen o úvahy, z nichž nakonec sešlo, přesto je iPhone bez konektorů stále ve hře. A to díky tomu, že by tím Apple nijak neporušil pravidla stanovená EU. Tisková mluvčí Evropské komise potvrdila, že pokud telefon nelze nabíjet kabelem, nepotřebuje splňovat pravidla pro tzv. harmonizované nabíjení. EU by tedy s případným iPhonem bez konektorů neměla vůbec žádný problém.



Proč by mohl Apple za pár let přejít na čistě bezdrátové dobíjení bez USB-C konektoru? Za vším je nutné hledat peníze, konkrétně nutné pořízení bezdrátových MagSafe nabíječek a adaptérů, které se prodávají samostatně

Apple navíc už teď má standard, který může pro nabíjení iPhonů využít, takže z nich může prakticky už teď odebrat USB-C konektor. A tímto standardem je MagSafe. Jenže USB-C je daleko rozšířenější než podpora MagSafe, a tak by případné odebrání nabíjecího konektoru bylo spíše byznysovým rozhodnutím než něčím, z čehož by mohli profitovat uživatelé. Třeba už jen kvůli pořizovací ceně MagSafe nabíjecí podložky. Ta s metrovým kabelem vychází na 1 290 Kč, jenže k ní potřebujete pro dosažení 25W výkonu napájecí adaptér o výkonu 30 wattů, jehož cena se pohybuje okolo tisícovky. Potenciálně se tak díváme na nutnou investici 2 300 Kč za to, abyste mohli jeden iPhone bez USB-C nabíjet maximálním výkonem.

iPhone bez konektoru kvůli... penězům

Je to sice jen zlomek ceny iPhonu, pokud by však všechny iPhony najednou přišly o konektor, stačí jen toto číslo vynásobit počtem prodaných kusů. Myslíte si, že by se dalo ušetřit a koupit nabíječky třetích stran, které by byly levnější? Chyba lávky. Po půlroce od uvedení řady iPhone 16 nemá žádný z výrobců příslušenství třetí strany vlastní MagSafe nabíječku, která by měla výkon 25 wattů. V nabídce jsou pouze pomalejší 15W nabíječky a většina z nich je stále relativně drahá.

Ne, odstraněním USB-C portu Apple nezíská nový prostor uvnitř iPhonu, který by nějak „zázračně“ využil. Hlavní výhoda z iPhonu bez portů je taková, že by Apple donutil uživatele po celém světě nakoupit drahé bezdrátové nabíječky. Samozřejmě by to marketingově schoval pod různá superlativa, protože iPhone bez USB-C by najednou vypadal „cool“, ale vlastně by se jen opakovala situace s odebráním 3,5mm jacku. I u něj nám Apple a další výrobci slibovali, že jeho nevelký prostor efektivně využijí, což však na funkcích telefonů ani na kapacitě baterií do dnešních dní není vidět.

Pokud se do prodeje skutečně dostane iPhone bez konektoru, mělo by se tak stát nejdříve v roce 2026, a to v modelové řadě Air. Je však otázkou, zda je tato „inovace“ krokem směrem kupředu, nebo jen opakováním situace s Lightning konektorem, jen v bezdrátové podobě.