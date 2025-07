Proč si brát na dovolenou dva telefony. Budete klidnější a nemusíte řešit, kam až se dostanou zrnka písku

Když vyrážím na dovolenou, občas si s sebou beru dva telefony. Nemusíte za tím hledat pouze testování fotografických možností v odlišném prostředí – někdy může druhý telefon skutečně přijít vhod. Někomu to může připadat jako zbytečnost, jiným mohou dva telefony přinést potřebný klid. Stačí třeba jen to, že se cestování protáhne a vy s sebou nemáte powerbanku. V takovém případě jednoduše vytáhnete SIM kartu a vložíte ji do druhého telefonu. Se záložním telefonem také můžete klidně spát – kdyby se tomu primárnímu něco stalo, máte okamžitě náhradu.



Právě kvůli tomuto se hodí vzít si na pláž spíše záložní telefon

V záložním telefonu můžete mít nainstalované stejné aplikace jako v hlavním telefonu, které se mohou hodit na cestách, od cloudových služeb až po mapové aplikace, překladače nebo různé specializované aplikace. Pokud už nyní víte, že na dovolené budete hojně využívat mobilní data, vyplatí se vzít si druhý telefon, který může plnit čistě roli hotspotu. Jako by nestačilo, že se telefon už při běžném používání zahřívá – v případě, že budete na pláži na přímém slunci, bude jeho zahřívání dvojnásobně nepříjemné. A pak tu máme ještě aspekt společného cestování. Když zapomenete doma tablet, můžete dětem na zkrácení volné chvíle půjčit druhý telefon.

Telefon na pláž, který může dostat zabrat

Ne, nemusíte na dovolenou tahat dva špičkové telefony. Stačí ten, který používáte, a nějaký záložní – třeba starší model ze šuplíku, který ještě dokáže odvést svou práci. Druhý telefon si můžete vzít také kvůli tomu, že má určitou funkci, kterou na dovolené oceníte. Může být jinak nepraktický, ale právě u moře byste mohli využít určitou specifickou vlastnost telefonu, na kterou se jinak nedostane. Může jít třeba o dotykové pero, sluchátkový jack pro poslech hudby na pláži v drátových sluchátkách nebo teleobjektiv s vyšší úrovní přiblížení.

Když už jsme u pláže, miniaturní zrnka písku se mohou dostat úplně všude. Zvláště tehdy, pokud používáte ochranný kryty. Když se mezi něj a telefon dostane písek, dosud opečovávaný telefon může být po sundání krytu dost poškrábaný (můžu k tomu přidat i vlastní zkušenost). Není tedy od věci si třeba na písečnou pláž vzít telefon, na němž už žádné nové škrábance nepoznáte (a nerozhodí vás ani vrstva opalovací krému na displeji), a ten primární si vzít třeba při večerní procházce pro focení okolí. Budete stále online, ale nemusíte si lámat hlavu nad tím, co se s telefonem na pláži stane.

Již dříve jsme zmínili tablet, který může minimálně částečně plnit i roli sekundárního zařízení. Sice si z něj nezavoláte, díky velkému displeji a baterii však může plnit alespoň roli „zařízení na filmy a pohádky“ a třeba díky němu ušetříte na delších letech baterii svého telefonu.