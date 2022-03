Proč stále není verze Instagramu pro iPad? Prý by ji nikdo nepoužíval

Instagram za poslední roky prošel velkou proměnou, nicméně i za ty dlouhé roky u něj zůstal jeden nedostatek, na který si uživatelé často stěžují. Není optimalizovaný pro displej iPadu. Uživatelé tak musí vždy sledovat jen roztaženou verzi z iPhonu, která má jednak horší rozlišení, ale hlavně špatný poměr stran. Na bocích tak zůstávají široké černé pruhy.



Takto dnes vypadá aplikace Instagram na iPadu.

Aplikace tak na skvělém displeji iPadu vypadá otřesně a navíc je napevno fixovaná s orientací na výšku, takže pokud uživatel používá iPad na šířku například s připojenou klávesnicí, tak se aplikace stává prakticky nepoužitelnou. To je problém i některých tabletů s Androidem, ovšem tam problém není tak velký, jelikož většina tabletů s Androidem má širokoúhlý poměr stran displej. Apple iPady mají až na výjimky poměr stran téměř 4:3.

O aplikaci pro iPad je malý zájem

Nad faktem, že Meta ani v roce 2022 stále nedokázala vytvořit samostatnou aplikaci pro iPad na Twitteru veřejně poukázal jeden z nejznámějších technologických youtuberů - Marques Brownlee alias MKBHD. Vzhledem k velikosti jeho dosahu to společnost nemohla ignorovat a situaci okomentoval přímo šéf Instagramu, Adam Mosseri.

Ten připustil, že je to ve firmě hodně častá otázka se kterou se setkávají. Důvod, proč aplikaci ale stále nevydali je prostý. Stále totiž neevidují dostatečně velkou skupinu uživatelů, aby se vývoj aplikace pro iPad stala prioritou. Firma ale věří, že jednou aplikace pro iPad přijde.

Je dobré si uvědomit, že v případě Instagramu by zřejmě nešlo jen o jiný layout aplikace, přizpůsobit by se muselo úplně vše. Problém by mohl nastat i u příběhů (stories), které jsou přizpůsobeny pro širokoúhlý, protáhlý formát. V případě natáčení s širším poměrem stran iPadu by pak mohl být problém se zobrazením. Ostatně již dnes nemusí být zobrazení stories úplně přesné, pokud je natáčeno a zobrazováno s telefonem s jiným poměrem stran a dochází například k osekávání okrajů. Na aplikaci pro iPad si tak uživatelé hold musí dále počkat.

