Proč u iPhonů chybí v kalendáři 10 dní. Kvůli historickému milníku, který Androidy raději přeskakují

Kalendáře ve smartphonech jdou opravdu hodně daleko do historie. Třeba hluboko do šestnáctého století. Jak se však ukázalo, Apple má v kalendáři jednu, na první pohled nepochopitelnou, mezeru. V říjnu roku 1582 mu totiž v kalendáři chybí deset dní. Po čtvrtku 4. října hned navazuje pátek 15. října a této záhadě určitě i vy budete chtít přijít na kloub. Nejedná se přitom o technický nedostatek na straně Applu.



V ročním náhledu je vše zdánlivě v pořádku, ale schválně se i vy sami podívejte v kalendáři od Applu na říjen roku 1582

Pokud i vy chcete ověřit, zda to, co se dočtete na internetu, je skutečně pravda, čeká vás opravdu dlouhé rolování v kalendáři od Applu. V ročním náhledu kalendáře je přitom všechno správně, takže si budete myslet, že to nemůže být pravda. Jenže po rozkliknutí října 1582 se skutečně ukáže, že tento měsíc má v kalendáři pouze 21 dní.

Rozpor mezi kalendáři

Za vším se přitom neskrývá nic jiného než to, že byl dříve používaný juliánský kalendář nahrazen dodnes používaným gregoriánským kalendářem. Stojí za ním papež Řehoř XIII., který poupravil dřívější kalendář tím, že došlo k jednorázovému vynechání 10 dní. Dřívější juliánský kalendář, za nímž stál Julius Caesar, se totiž postupně opožďoval oproti okamžikům, kdy nastává rovnodennost nebo slunovrat. Konkrétně o jeden den za zhruba 128 let. Dnes je rozdíl mezi juliánským a gregoriánským kalendářem 13 dní a juliánský se stále používá jako církevní kalendář pravoslavných církví.



Jak jsou na tom ostatní? Google kalendář startuje 1.1. 1900, u Samsung kalendáře je první datum 1.1. 1902. U Apple kalendáře se můžete dolistovat až do roku 4712 před našim letopočtem, než jej „pokazíte“

A jak jsou na tom ostatní? Kalendář Samsungu „strategicky“ začíná až v roce 1902, takže u něj nemusíme řešit chybějící dny. U Google kalendáře zase už pěkně dlouho listujeme do historie po měsících, událost však můžeme do historie zadat nejdříve 1. ledna 1900, jakékoliv pokusy o dřívější datum nám kalendář vyhodnocuje jako „mimo rozsah“.

U kalendáře od Applu jsme se ale dostali až k roku 1 a pak pokračujeme do období před naším letopočtem. Úplně první záznam je v něm datován na 1. ledna 4713 před naším letopočtem. Rolovat pak můžete ještě dále, ale už vám budou chybět přesné roky, přičemž každý měsíc bude následně začínat ve stejné dny.