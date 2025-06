Proč v iPadu nikdy nepoběží macOS. Apple raději oba světy přiblíží, jinak by se mu to mohlo vymstít

Na nedávno skončené WWDC 25 Apple představil novinky operačních systémů iOS, iPadOS a watchOS. Nejvíce změn se dotklo nového operačního systému pro iPady, který se v mnohém přiblížil k desktopovému systému macOS. Ale jen tak akorát, aby si vzájemně nelezly do zelí. Jenže od postupného sbližování těchto systémů je už jen kousek k tomu, aby oba splynuly v jeden, respektive aby iPad běžel na plnohodnotném systému macOS. Craig Federighi z Applu však vysvětlil, proč se to zřejmě nikdy nestane.



Multitasking v systému iOS 26 má mnoho podob. Zobrazíte si více aplikací najednou a nebo přepnete na režim plovoucích oken známý z MacOS. Kdyby však v iPadu běžel MacOS a přikoupili byste si klávesnici, možná by nebylo nutné používat MacBook a to je zásadní problém

Podle jeho vyjádření by iPad s operačním systémem macOS byl kočkopes, protože by zmizely jakékoliv důvody pro to, aby obě produktové řady existovaly na trhu společně. Smysl iPadu, popř. MacBooku, by zcela pominul. iPadOS je na jednu stranu intuitivní a primárně navržený pro intuitivní dotykové ovládání, což není případ MacOS. Na stranu druhou by spojení obou systémů v jeden určitě většinu nedostatků spolehlivě vyřešilo.

Ano, Apple má dobrý důvod udržovat obě zařízení samostatně, třeba tehdy, pokud u svých uživatelů registruje trend současného vlastnictví a používání iPadu i Macbooku. Apple by byl ostatně sám proti sobě, kdyby těmto uživatelům ukázal, že se dá existovat i s jedním univerzálním zařízením, k němuž byste v případě potřeby jen připojili kryt s klávesnicí.

iPad vyplňuje mezeru mezi počítačem a iPhonem

Podle některých uživatelů skutečně iPad vyplňuje jakousi mezeru mezi používáním počítače a telefonu, třeba při čtení knih nebo při čekání na letadlo. Podle některých názorů je hlavním důvodem to, že si iPad zachovává „oplocenou zahradu", zatímco macOS umožňuje na celém systému instalaci z jakýchkoliv zdrojů. Apple nemá kontrolu nad aplikacemi ani konfigurací systému macOS, ani z aplikací nich nemá žádná procenta z prodejů, protože se distribuují různými cestami.

A pokud by Apple podobné praktiky dostal do iPadu, je už jen krůček k tomu, aby se objevily i v iPhonu. A tomu se Apple samozřejmě urputně brání – mimo Evropy, kde nemá na vybranou a musí některé své funkce postupně zpřístupňovat i třetím stranám, respektive svůj operační systém postupně otevírat a vypínat (někdy zcela zbytečná) omezení. Kdyby Apple skutečně dostal na iPad operační systém macOS, přišel by o velké peníze, které mu jinak plynou z nákupu aplikací. Na veřejnosti samozřejmě o penězích nesmí padnout ani zmínka, a tak se vše svádí na to, že každé zařízení má své uživatele, kteří by „určitě nechtěli“ používat jedno univerzální zařízení na vše.

Federighi na závěr dodal: „Nemyslím si, že by měl v iPadu běžet macOS, ale myslím si, že se iPad může inspirovat určitými prvky z macOS. A také si myslím, že Mac se může inspirovat prvky iPadu a že se to stalo už hodněkrát.“

A jak to máte vy? Jsou pro vás novinky v iPadOS 26, který se přibližuje macOS, vítané a chtěli byste v iPadu rovnou desktopový systém od Applu? Nebo používáte současně iPad a MacBook a nechtěli byste na tom nic měnit?