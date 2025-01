Prodejci na eBay nabízejí použité telefony s nainstalovaným TikTokem za tisíce dolarů

Prodejci na americkém eBayi objevili novou zlatou žílu. Po nedávném krátkodobém zákazu TikToku v USA nabízejí použité telefony s předinstalovanou aplikací této sociální sítě za astronomické částky dosahující až 75 000 dolarů (tj. cca 1,8 milionů korun).

Celá situace vznikla poté, co byl TikTok v pátek 19. ledna 2025 odstraněn z amerických obchodů s aplikacemi. Přestože prezident Donald Trump vydal po svém nástupu do úřadu exekutivní příkaz, který pozastavuje vymáhání zákazu na 75 dní, aplikace je v USA nadále nedostupná jak v App Storu, tak v Obchodě Google Play.

Chceš TikTok? Tak zaplať!

Na eBayi se objevilo více než devět tisíc nabídek telefonů s předinstalovaným TikTokem. Ceny se pohybují od několika tisíc dolarů až po neuvěřitelných 75 000 dolarů za iPhone 15 Pro Max. Jeden prodejce dokonce nabízí iPhone 15 Pro se 128GB úložištěm s TikTokem a aplikací CapCut za více než 4,5 milionu dolarů.

iPhone 12 Pro Max s TikTokem za 50 000 dolarů

Prodejci využívají specifického způsobu, jak zachovat aplikaci v telefonu. Místo obnovení továrního nastavení se pouze odhlásí ze svého účtu iCloud nebo Google. Nový majitel pak nesmí provést obnovení do továrního nastavení, protože by tím o aplikaci přišel.

Ačkoli je nabídek za desítky tisíc dolarů celá řada, reálné prodeje vypadají podstatně střízlivěji. Většina transakcí probíhá za ceny blízké běžné tržní hodnotě použitých telefonů. Jeden iPhone 16 Pro Max se údajně prodal za 12 999 dolarů, ale vzhledem k nulovým předchozím aktivitám prodejce může jít o falešný prodej.

Není to poprvé

Není to poprvé, co se stalo něco takového. Podobná situace nastala i v případě hry Flappy Bird, kdy se telefony s nainstalovanou hrou prodávaly za vysoké částky poté, co ji vývojář stáhl z obchodů s aplikacemi. Jeden takový telefon údajně dosáhl v dražbě částky 99 900 dolarů (cca 2,4 milionů korun).

Není bez zajímavosti, že portál eBay ve svých pravidlech vyžaduje, aby všechny prodávané mobilní telefony byly před odesláním obnoveny do továrního nastavení. To znamená, že většina prodejců porušuje podmínky této prodejní platformy.

Zatímco někteří zákazníci zvažují nákup drahých telefonů s TikTokem, jiní se přesouvají na alternativní platformy. Tisíce uživatelů začaly používat čínskou sociální síť RedNote, která nyní ve spěchu najímá anglicky mluvící moderátory. Také Meta (vlastník Facebooku a Instagramu) láká bývalé TikTokery k přechodu na své platformy.

