Prodejem starého Androidu příliš nevyděláte. iPhony si ale drží hodnotu mnohem déle

iPhony si dlouho drží svou hodnotu. To je tvrzení, které slyšíme doslova ze všech stran, ovšem až průzkum firmy SellCell nám to potvrdil černé na bílém. Pokud si dnes koupíte iPhone, můžete jej za pár měsíců prodat. A to za vyšší cenu, než kdybyste prodávali smartphone s Androidem, který původně stál stejně jako iPhone. Nejrychleji ztrácí hodnotu zařízení s Androidem, rekordní pokles ceny je přitom patrný zejména u tabletů.

Průzkum firmy SellCell poukázal na dominanci Applu, jehož produkty si nejdéle drží svou hodnotu. Na opačné straně pak stojí smartphony od Googlu a Samsungu, který je smutným králem tohoto žebříčku. Má smůlu v tom, že je mezi mobilními výrobci největší, Google zase v tom, že „šéfuje“ Androidu. U telefonů obou značek však musíte čekat, že jejich hodnota po pořízení velmi rychle poklesne, a to často dost výrazně. Do statistik se zapsaly i značky LG, Motorola a OnePlus. Ten na tom byl jako jediný o trochu lépe, než Samsung. Uživatelé Motorol však musí počítat s tím, že hodnota telefonů v čase klesá v průměru až o 92,3 procent!

iPhony jsou na špici

Pokud si plánujete pořídit telefon, který brzy prodáte a vyměníte za jiný, neměli byste se dívat po ničem jiném, než po iPhonech. Svou hodnotu si, a to určitě není žádným překvapením, drží zejména řada iPhone 14. U modelů uvedených na trh na podzim loňského roku klesla jejich hodnota o 26,9 až 39,9 %. Další iPhony jsou na tom o něco hůře, ovšem špička žebříčku patří primárně Applu, tedy pokud vyloučíme ořezané iPhony SE.



Chcete důkaz? Tady je. iPhony si drží svou hodnotu déle, než Androidy. Na špici jsou prakticky jen iPhony (modrá), největší propad hodnoty mobilních zařízení zaznamenává Samsung (červená)

Ve světě Androidů si cenu drží nejlépe Samsung Galaxy S22 Ultra (pokles o 58,2 %), nejhůře je na tom naopak dvojice Galaxy S20 Ultra a Galaxy S20, která hlásí propad ceny o 85 procent! S blížící se řadou Galaxy S23 se však jedná o modely, které už budou na trhu tři roky. Jenže iPhone 12 ze stejného roku hlásí pokles hodnoty „jen“ o 60 procent. Velký pokles je patrný i u skládaček od Samsungu, snad všechny z nich si po čase „odepisují“ přes 75 % původní pořizovací ceny. Kupovat skládačku jako krátkodobou „investici“, kterou brzy prodáte a koupíte jiné zařízení, se tedy rozhodně nevyplatí.

Nejhodnotnějším telefonem od Googlu je Pixel 6a (propad hodnoty o 66 %), nehorším Pixelem v žebříčku je pak Pixel 5, který hlásí ztrátu 80 procent původní hodnoty! Data pro statistiky byla sesbírána v obdobní 1. ledna až 22. prosince 2022, a vyplývá z nich, že iPhony ztrácejí v průměru 68,8 % své hodnoty, zatímco u Samsungů toto číslo činí 84,2 %.

Hodnotu ztrácejí tablety i hodinky

Až dosud jsme zmiňovali jen telefony, jenže velkých pokles hodnoty je patrný i u tabletů a hodinek mimo značky Apple. Levné tablety od Samsungu z let 2018 a 2021 ztratily drtivou většinu své hodnoty, což platí i pro hodinky Galaxy Watch 3. Těm se nedaří možná i proto, že od čtvrté generace hodinek je možné v celé řadě regionů po celém světě hodinkami konečně zaplatit. Watch 3 s operačním systémem Tizen nabízely platby Samsung Pay jen v některých státech světa.

Produkty od Applu jsou tradičně „držáky“, a hodnotu ztrácejí daleko pomaleji. Největší cenu si po čase drží tablet Apple iPad Pro 11 3. generace či chytré hodinky Apple Watch Series 7 (45 mm). Poměrně překvapivě však hodnotu iPhonů převyšují herní konzole. Nejnižší pokles ceny hlásí Sony PlayStation 5 (25 %), za zmínku stojí i stařičký Nintento Switch z roku 2017 (43,3 %). Naopak konzole Nintendo Switch Lite (propad o 65 %) rozhodně nebyla tou správnou cestou...

Zdroj: SellCell