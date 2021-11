Produkty Applu odkoukají důležitou funkci z Google Pixelu. V případě dopravní nehody zavolají pomoc

Apple si velmi zakládá na zdravotních funkcích. IPhony dokáží sledovat kvalitu a stabilitu chůze, hodinky nabízí detekci pádu, kdy umí automaticky přivolat pomoc. Nyní firma údajně chystá pro iPhony a Apple Watch funkci se kterou by zvládly zavolat záchranu i v případě autonehody.

V tomto by však Apple rozhodně nebyl první. Stejnou funkci nabízí Google u svých Pixelů, již od třetí generace. V případě autonehody telefon díky akcelerometru a dalším senzorů, dokáže vyhodnotit, že došlo k potencionální nehodě a uživateli dá čas na potvrzení, zda nešlo o planý poplach. Pokud k žádné interakci nedojde, telefony automaticky zavolají pomoc.

Podobně by měl fungovat i systém u Applu. Alespoň podle toho, co ukazují dokumenty, které se dostali do rukou novinářům z deníku The Wall Street Journal. Podle nich už Apple v uplynulém roce v rámci anonymizovaných dat sbíral data a celkem nashromáždil více než 10 milionů situací připomínající dopravní nehodu, přičemž u více než 50 tisíc z nich se to potvrdilo.

Funkce je tedy aktuálně ve fázi testování, nicméně podle deníku by se do jablečných hodinek a telefonů mohla dostat již v následujícím roce. Otázkou však také je, jak rychle by se funkce dostala i k nám. Nicméně by to mohlo být po představení rychlé, jelikož i jiné nouzové funkce u nás na produktech od Applu fungují.

Google Pixel rozpozná dopravní nehodu:

Zdroj: The Wall Street Journal, Via PhoneArena