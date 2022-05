Program domácích oprav iPhonů v praxi. Výměna baterie vyjde dráž a přináší mnoho nečekaných komplikací

Apple a Samsung už se aktivně vrhnuli do světa domácích oprav telefonů, byť o něco dále je americký gigant. Ten v USA úspěšně rozjel službu pro opravy v domácích podmínkách, která na papíře vypadá skvěle. Apple vám pošle náhradní díl a „vše potřebné“ včetně podrobné příručky. Ve finále je ale celá operace daleko složitější, než se na první pohled zdá.

Redaktor webu TheVerge si na vlastní kůži vyzkoušel triviální servisní operaci, výměnu baterie iPhonu 13 Mini. Při objednání přepravy mu přišla, nejen náhradní baterie, ale také dva kufry o celkové hmotnosti 36 kg (!), v nichž bylo všechno potřebné vybavení. Samotný manuál na nespočtu stránek uvádí přesné postupy, jenže zde najdete spoustu zádrhelů, jen při rozebrání displeje potřebuje tři různé druhy šroubováků, přičemž šroubky nejsou magnetické, takže pořád někde padají. Pro rozborku telefonu (rozlepení zad v samostatném zařízení se přitom nepovedlo ani napodruhé) navíc potřebujete pinzetu, kterou vám Apple nedodá.



Potřebujete vyměnit malou baterii v iPhonu 13 v domácích podmínkách? Připravte se na to, že budete potřebovat dva kufry s nářadím o celkové hmotnosti 36 kg!

Po všech strastech s vyjmutím a instalací nové baterie se ještě iPhone nechtěl zapnout. Před složením telefonu totiž chybí kontrolní bod, v němž byste si ověřili, zdali je baterie správně připojená k základní desce telefonu. A ani když se iPhone konečně spustil, nebylo vyhráno. Na displeji svítilo varování o neoriginálním náhradním dílu. Po opravě totiž musíte z jiného zařízení kontaktovat servis třetí strany, přičemž iPhone je nutné restartovat a uvést do diagnostického módu, v němž umožníte vzdálené ovládání vašeho iPhonu! Servis totiž musí vyměněné součástky nejprve schválit.

Redaktor uvádí, že kdyby věděl, co vše obnáší triviální výměna baterie, vůbec by se do toho nepouštěl. Apple ostatně už při uvedení služby pro opravu v domácích podmínkách varoval, že rozhodně není pro běžné uživatele. Musel ji však nabídnout kvůli tomu, že se spousta uživatelů odvolávala na právo opravit si telefon u sebe doma. Jen výpis potřebných součástek vyjde na tři stránky, a to musíte ještě šesticiferným kódem potvrdit, že jste manuál skutečně přečetli. Například písek (to kdyby se baterie vznítila) ale musíte dodat z vlastních zdrojů.

A na kolik tedy celá legrace redaktora vyšla? Baterie stála 69 dolarů (1 600 Kč), tj. stejně jako kdybyste si baterii nechali vyměnit v servisu, 49 dolarů (1 200 Kč) stálo povinné týdenní zapůjčení zařízení potřebných pro opravu telefonu. Současně došlo k blokaci 1 200 dolarů (cca 28 tisíc korun) na platební kartě, které by byly strženy, pokud by nedošlo k vrácení obou kufrů do týdne od zapůjčení. Kompletní průběh domácí výměny baterie u iPhonu si můžete přečíst zde. Ne, tento proces určitě není pro každého...

