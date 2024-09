Program Magenta Moments přilákal za první rok milion zákazníků. Aktuálně nabízí 20% slevu na elektroniku od Samsungu

Je to právě rok, co největší český operátor spustil ve svojí aplikaci Můj T-Mobile sekci Magenta Moments. Jedná se o kombinaci slevového, soutěžního a zábavného portálu pro zákazníky T-Mobilu. V mobilních službách jich má operátor zhruba 6,5 milionu, z toho milion nalákal do svojí slevové sekce.

Září v Magenta Moments chce proto operátor oslavit nabídkou nových akcí a soutěží, z nichž některé jsou v aplikaci k dispozici už teď. Mezi ty zajímavější patří 20% sleva na vybrané spotřebiče a elektroniku od Samsungu, dále výhody jako plechovka Red Bullu na prodejnách T-Mobile zdarma, nebo sleva 25 % na pizzu ve fastfoodovém řetězci Pizza Hut.

Klasikou v Magenta Moments zůstávají filmové úterky. Vždy v tento den mohou zákazníci získat 1+1 vstupenku zdarma v kinech CineStar po celé České republice. Své štěstí mohou vyzkoušet se stíracím losem o plyšovou magentovou gorilu nebo v soutěži o zájezd na Kostariku pro dvě osoby. Za uplynulý rok si uživatelé v aplikaci vyzvedli téměř 2,5 milionů voucherů z nabídky od 240 partnerů, od malých kaváren až po mezinárodní společnosti.