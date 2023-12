Prohlížeč Vivaldi pro iOS vypadá lépe a adresní řádek s panely přesunul na dosah palce

V současnosti asi nejpokročilejší desktopový webový prohlížeč po letech čekání v září konečně dorazil i na iPhony a iPady. V první verzi ještě chyběly některé funkce dostupné na Android, to ale Vivaldi 6.5 mění. Doplnil několik užitečných novinek a přidal i jednu, která zatím na konkurenčním systému není. Aplikaci můžete stahovat z App Storu.

Z uživatelského hlediska nejzajímavější je možnost přesunout ovládací lištu s adresním řádkem na spodek displeje. To už mají i jiné prohlížeče, ale Vivaldi je jedním z mála, který pod adresou umí zobrazit i „ouška“ s jednotlivými otevřenými listy, jako to známe z počítačů. Jinde obvykle najdeme jen číslo vedle adresy, na které je třeba kliknout a otevřené stránky vybírat na jednotlivých dlaždicích. Stejně jako Vivaldi to umí například Brave.

Vivaldi 6.5 s adresním řádkem a listy vespod. Nově se panel barví podle vzhled navštíveného webu

Nové Vivaldi má také trochu jiný vzhled. Ve světlém motivu umí ovládací prvky přebarvit podle akcentové barvy webových stránek, v soukromém režimu prohlížení zase zčerná. V praxi to znamená, že při návštěvě Mobilmanie se pruh s listy zabarví dožluta, na Živě zčervená atd. Nově lze také nastavit pozadí „speed dialu“, tedy nové stránky s oblíbenými nebo často navštěvovanými odkazy. Na výběr je z 12 výchozích tapet, přidat můžete i vlastní.

Novinkou ve Vivaldi 6.5 pro desktopy, iOS a iPadOS je synchronizace kompletní historie prohlížení napříč zařízeními. Doposud se historie ukládala jen na jednom konkrétním zařízením, teď můžete na počítači vidět, co jste navštívili na mobilu, a naopak. Jinak ale Vivaldi samozřejmě synchronizuje i záložky, hesla, formuláře, otevřené listy, seznam četby, poznámky a část nastavení. Plnou historii nejspíš získá i Android, avšak tam zatím aktualizace nepřišla, k dispozici je jen starší Vivaldi 6.4.

Vivaldi je duchovní nástupce původní Opery, než ji převzali Číňané a než se část jejích vývojářů rozutekla do světa. Firmu založil a vede Jon von Tetzchner, který na webových prohlížečích pracuje již 30 let.