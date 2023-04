Prohlížečem to nekončí. Microsoft dostal umělou inteligenci do mobilní klávesnice SwiftKey i do Skypu

Umělá inteligence v posledních měsících doslova zahltila počítače, a chytil se toho i Microsoft, který integroval umělou inteligenci do svého vyhledávače Bing a webového prohlížeče Edge. Možná i díky tomu vyletěly počty stažení aplikací až na desetinásobek oproti původnímu stavu. Microsoft se konkrétně pochlubil, že vyhledávač Bing v březnu překonal hranici 100 milionů aktivních uživatelů.

Nyní nastal podle amerického giganta čas na to, aby se umělá inteligence dostala i do dalších mobilních aplikací, které má Microsoft pod správou. A to konkrétně do klávesnice SwiftKey, překladače v aplikaci Bing, do aplikace Microsoft Start či do Skypu.



U klávesnice SwiftKey vám po aktualizaci nad klávesnici vyskočí tři nové položky – Search, Tone a Chat, v němž se můžete umělé inteligence dotazovat i na cestách. Dokáže reagovat na kontext nebo do konverzací přidá vlastní postřehy. Položka Tone je určena pro odbornější a formálnější úpravy tónu a stylu textu. Při psaní pak můžete třetím tlačítkem rovnou vyhledávat, aniž byste museli opustit prostředí klávesnice a spouštět jinou aplikaci.

V mobilní aplikaci Bing došlo k přidání alternativních mužských a ženských hlasů, a to při překladech z angličtiny do španělštiny, francouzštiny nebo do italštiny. Umělou inteligenci můžete přímo „pozvat“ i do konverzací na Skypu. Stačí se jen zeptat s uvozovacím slovem „@Bing“. A stačí jen to, aby měl k umělé inteligenci přístup jen jeden člen z celé skupinové konverzace. Tedy za předpokladu, že do skupiny přidáte i položku „Bing in Skype“, která se automaticky objeví ve vašem seznamu kontaktů. Nový Bing s umělou inteligencí je dostupný i přes aplikaci Microsoft Start, která ukazuje třeba novinové zprávy nebo počasí.

Umělá inteligence Bingu dokáže mluvit i česky:

Microsoft rozjezd umělé inteligence odhadl správně, a to, že může Bing AI nabízet i ve svých dalších aplikacích, mu pomůže v dalšímu rozvoji na mobilních platformách.

Zdroj: Bing