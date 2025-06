Propašovali smartphone ze Severní Koreje. Každých pět minut pořídí screenshot a mění to, co v něm napíšete

Severní Korea patří mezi technologicky nejizolovanější země světa, což se výrazně projevuje i na trhu se smartphony. Tamní uživatelé mají k dispozici pouze telefony „no-name“ čínských značek, které jsou však severokorejskou vládou důkladně upraveny. Místo internetu v podobě, kterou známe, obsahují pouze jakýsi mobilní „intranet“ se schválenými stránkami.



Telefony v Severní Koreji mají barevné prostředí a aplikační ikony, důležité je ale to, co není vidět. Nemají přístup ke klasickému internetu, cenzurují to, co napíšete a pravidelně pořizují kopie displeje, které jsou důležité pro budoucí kontroly

Nyní na povrch vyplouvají další alarmující informace díky videu britské BBC, která ukázala telefon loňské modelové produkce propašovaný ze Severní Koreje. Jedná se pravděpodobně o vůbec první severokorejský smartphone, který se podařilo vyvézt za hranice této uzavřené země.

Na první pohled běžný telefon

Na první pohled vypadá telefon normálně, teprve detailní analýza odhaluje, jak má tamní režim nad smartphony úplnou kontrolu. Například každých pět minut telefon automaticky pořídí snímek obrazovky – a to i v zamknutém stavu. Tyto screenshoty se ukládají do tajné složky, k níž uživatel nemá přístup a tudíž je nemůže smazat. Předpokládá se, že jsou kopie displeje k dispozici severokorejským úřadům. Uživatelé vidí pouze soubory s časem pořízení, které však nelze otevřít. Na těchto snímcích může být zachyceno cokoliv – od sdílených informací přes zobrazovaný obsah až po náhledy rozepsaných zpráv.

Tamní vláda dokonce kontroluje i to, co uživatelé do telefonu píší, což připomíná dystopii z Orwellova románu 1984. Například slovo „oppa“, které v korejštině znamená „bratr“, ale v jihokorejském slangu se používá pro označení přítele či přítelkyně, se při napsání na klávesnici automaticky převede na slovo „soudruh“ – formulaci mnohem bližší komunistickému režimu. Současně na displeji vyskočí varování: „Toto označení můžete používat jen pro své sourozence!"

Když uživatel napíše „Jižní Korea“, hned po dopsání se označení změní na „Loutkový stát“ – přesně tak severokorejci označují svého jižního souseda. Od roku 2023 je navíc používání některých jihokorejských slov či vět dokonce považováno za trestný čin. Vláda se ze všech sil snaží izolovat od jakýchkoliv kulturních vlivů, zejména těch z Jižní Koreje.

Pašování a represe

Přes hranice se pašují (často skryté v bednách s ovocem) paměťové karty do smartphonů s filmy, videoklipy a hudbou, které severokorejský režim považuje za nelegální. Rutinní kontroly telefonů jsou zde zcela běžné – úřady hledají použití slangových slov, kontrolují označení telefonních kontaktů, fotografie, hudbu i videa. Prokáže-li se byť jen jedno provinění, pro majitele telefonu to většinou nedopadne dobře.

Smartphone v Severní Koreji tedy není nástrojem pro komunikaci, ale nástrojem pro sledování občanů. Pro Severokorejce totiž žádné soukromí neexistuje.